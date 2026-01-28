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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Боруссия Д - Интер
Боруссия Д - Интер: обзор матча 28 января 2026
Боруссия Д
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 2
Завершен
Интер
80'
Ф. Димарко
90+4'
А. Диуф
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Интер
Завершен
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Анди Диуф
90'
+1
Желтая карточка
Франческо Ачерби
90'
+5'
Замена
Ян Коуто
️️️️➡️️
Филиппо Мане
89'
88'
Замена
Анди Диуф
️️️️➡️️
Генрих Мхитарян
88'
Замена
Алессандро Бастони
️️️️➡️️
Петар Сучич
88'
Замена
Лаутаро Мартинес
️️️️➡️️
Маркюс Тюрам
Травма
Филиппо Мане
88'
Замена
Юлиан Брандт
️️️️➡️️
Рами Бенсебаини
82'
Замена
Кэрни Чуквуэмека
️️️️➡️️
Фабиу Силва
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Федерико Димарко
Желтая карточка
Рами Бенсебаини
(фол)
75'
74'
Замена
Давиде Фраттези
️️️️➡️️
Петр Зелински
Замена
Карим Адейеми
️️️️➡️️
Серу Гирасси
68'
57'
Замена
Франческо Пио Эспозито
️️️️➡️️
Анже-Йоан Бонни
56'
Желтая карточка
Мануэль Аканджи
(фол)
45'
+1'
Показать весь матч
Live: Боруссия Д - Интер
Поле
Текстовая версия
89'
Пауза окончена. Матч продолжается.
89'
Замена у команды Borussia Dortmund. filippo mane ушел, yan couto вышел.
88'
Замена у команды Интер. marcus thuram ушел, lautaro martinez вышел.
88'
Замена у команды Интер. petar sucic ушел, alessandro bastoni вышел.
88'
Замена у команды Интер. henrikh mkhitaryan ушел, andy diouf вышел.
88'
Замена у команды Интер. petar sucic ушел, alessandro bastoni вышел.
86'
federico dimarco отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Borussia Dortmund.
86'
Нико Шлоттербек (Borussia Dortmund) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
83'
petar sucic (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил julian brandt (Borussia Dortmund).
83'
Момент не реализован! Нико Шлоттербек (Borussia Dortmund). Навешивал Юлиан Рюэрсон с углового.
82'
federico dimarco отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Borussia Dortmund.
82'
Замена у команды Borussia Dortmund. ramy bensebaini ушел, julian brandt вышел.
81'
Замена у команды Borussia Dortmund. fabio silva ушел, carney chukwuemeka вышел.
80'
Гол! 0:1! Забил federico dimarco (Интер).
79'
henrikh mkhitaryan (Интер) заработал штрафной в атаке.
79'
Правила нарушил Феликс Нмеча (Borussia Dortmund).
78'
davide frattesi (Интер) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Грегор Кобель (Borussia Dortmund). Пас отдал petar sucic.
78'
Удар заблокирован. Бил francesco pio esposito (Интер). Ассистент - marcus thuram..
77'
karim adeyemi (Borussia Dortmund) заработал штрафной в атаке.
77'
Правила нарушил davide frattesi (Интер).
76'
filippo mane отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
76'
Удар заблокирован. Бил francesco acerbi (Интер). Ассистент - federico dimarco..
75'
ramy bensebaini (Borussia Dortmund) получил желтую карточку за фол.
74'
Правила нарушил ramy bensebaini (Borussia Dortmund).
74'
davide frattesi (Интер) заработал штрафной в атаке.
74'
Замена у команды Интер. piotr zielinski ушел, davide frattesi вышел.
73'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
73'
filippo mane (Borussia Dortmund) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Юлиан Рюэрсон (Borussia Dortmund).
72'
federico dimarco (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Замена у команды Borussia Dortmund. serhou guirassy ушел, karim adeyemi вышел.
68'
Правила нарушил petar sucic (Интер).
68'
Феликс Нмеча (Borussia Dortmund) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
marcus thuram (Интер) заработал штрафной в атаке.
67'
Правила нарушил Нико Шлоттербек (Borussia Dortmund).
64'
henrikh mkhitaryan (Интер) заработал штрафной на правом фланге.
64'
Правила нарушил Максимилиан Байер (Borussia Dortmund).
63'
ramy bensebaini отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Интер.
63'
Момент не реализован! francesco pio esposito (Интер). Длинный пас отдал luis henrique.
57'
henrikh mkhitaryan отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Borussia Dortmund.
57'
Замена у команды Интер. ange-yoan bonny ушел, francesco pio esposito вышел.
56'
manuel akanji (Интер) получил желтую карточку за фол.
56'
ramy bensebaini (Borussia Dortmund) заработал штрафной на левом фланге.
56'
Правила нарушил manuel akanji (Интер).
52'
ramy bensebaini (Borussia Dortmund) заработал штрафной на левом фланге.
52'
Правила нарушил petar sucic (Интер).
51'
Пауза окончена. Матч продолжается.
51'
Пауза в матче. Травму получил filippo mane (Borussia Dortmund)
50'
Удар заблокирован. Бил Максимилиан Байер (Borussia Dortmund).
49'
serhou guirassy (Borussia Dortmund) заработал штрафной в атаке.
49'
Правила нарушил francesco acerbi (Интер).
49'
Пауза окончена. Матч продолжается.
48'
Пауза в матче. Травму получил Нико Шлоттербек (Borussia Dortmund)
48'
marcus thuram (Интер) в офсайде.
47'
Момент не реализован! fabio silva (Borussia Dortmund).
46'
Удар заблокирован. Бил Джоб Беллингем (Borussia Dortmund). Ассистент - serhou guirassy..
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+2'
Сколько минут добавил судья? 1
45+1'
Момент не реализован! luis henrique (Интер). Пас отдал marcus thuram.
43'
Джоб Беллингем (Borussia Dortmund) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
42'
ange-yoan bonny (Интер) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Грегор Кобель (Borussia Dortmund). Длинный пас делал luis henrique.
41'
Момент не реализован! fabio silva (Borussia Dortmund). Пас отдал Юлиан Рюэрсон.
40'
Максимилиан Байер (Borussia Dortmund) заработал штрафной на правом фланге.
40'
Правила нарушил Янн Орель Биссек (Интер).
37'
Пауза окончена. Матч продолжается.
36'
Пауза в матче. Травму получил francesco acerbi (Интер)
34'
Пауза окончена. Матч продолжается.
33'
Пауза в матче. Травму получил filippo mane (Borussia Dortmund)
26'
Момент не реализован! federico dimarco (Интер).
23'
Нико Шлоттербек (Borussia Dortmund) заработал штрафной на левом фланге.
23'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
20'
Правила нарушил piotr zielinski (Интер).
20'
Феликс Нмеча (Borussia Dortmund) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Эмре Джан (Borussia Dortmund).
18'
ange-yoan bonny (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
16'
Момент не реализован! Янн Орель Биссек (Интер).
16'
Удар заблокирован. Бил Янн Орель Биссек (Интер). Ассистент - ange-yoan bonny..
14'
federico dimarco (Интер) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Грегор Кобель (Borussia Dortmund). Пас отдал ange-yoan bonny.
12'
petar sucic (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Нико Шлоттербек (Borussia Dortmund).
11'
marcus thuram (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
11'
Правила нарушил Эмре Джан (Borussia Dortmund).
11'
serhou guirassy (Borussia Dortmund) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Янн Зоммер (Интер). Пас отдал Юлиан Рюэрсон.
11'
Удар заблокирован. Бил Юлиан Рюэрсон (Borussia Dortmund).
10'
piotr zielinski отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Borussia Dortmund.
10'
Удар заблокирован. Бил fabio silva (Borussia Dortmund). Ассистент - serhou guirassy..
9'
Джоб Беллингем (Borussia Dortmund) сыграл рукой.
6'
Правила нарушил marcus thuram (Интер).
6'
Эмре Джан (Borussia Dortmund) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Правила нарушил petar sucic (Интер).
5'
Феликс Нмеча (Borussia Dortmund) заработал штрафной в атаке.
3'
Янн Орель Биссек (Интер) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Максимилиан Байер (Borussia Dortmund).
2'
serhou guirassy (Borussia Dortmund) заработал штрафной в атаке.
2'
Правила нарушил manuel akanji (Интер).
1'
ange-yoan bonny (Интер) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
14
Максимилиан Байер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
(К)
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
45
Leonardo Bovo
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-1-2-3
1
Кобель
21
Бенсебаини
39
Мане
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
7
Беллингем
8
Нмеча
9
Гирасси
21
Силва
14
Байер
4-1-2-1-2
1
Зоммер
31
Биссек
5
Аканджи
15
Ачерби
32
Димарко
17
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
14
Бонни
9
Тюрам
39
Мане
2
Коуто
2
Коуто
39
Мане
21
Силва
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
21
Силва
21
Бенсебаини
10
Брандт
10
Брандт
21
Бенсебаини
9
Гирасси
27
Адейеми
27
Адейеми
9
Гирасси
17
Сучич
95
Бастони
95
Бастони
17
Сучич
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
9
Тюрам
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Боруссия Д
Интер
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Киву
Боруссия Д
Точно не сыграют
Патрик Древес
ВР
Салих Озкан
ЦП
Марсель Забитцер
ЦП
Даниэль Свенссон
ЛЗ
Никлас Зюле
ЦЗ
Вальдемар Антон
ЦЗ
Интер
Точно не сыграют
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Николо Барелла
ЦП
Статистика матча Боруссия Д - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
450
547
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.98
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
81365
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