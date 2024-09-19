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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Бенфика
Црвена Звезда - Бенфика: обзор матча 19 сентября 2024
Црвена Звезда
19.09.2024, четверг, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 2
Завершен
Бенфика
86'
Милсон
9'
К. Актюркоглу
29'
О. Кекчю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Бенфика
Желтая карточка
Е. Соль
90'
+4
88'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
О. Кекчю
88'
Замена
З. Амдуни
️️️️
В. Павлидис
88'
Замена
Я. Бесте
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:2!
Милсон
Пас отдал
Ш. Ндиайе
86'
Замена
Л. Илич
️️️️
Р. Крунич
82'
77'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Замена
Милсон
️️️️
П. Олаинка
71'
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
Б. Дуарте
71'
64'
Желтая карточка
И. Каборе
56'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Б. Роллхайзер
52'
Желтая карточка
А. Каррерас
37'
Замена
И. Каборе
️️️️
А. Бах
29'
ГОЛ! 0:2!
О. Кекчю
Замена
Далсью
️️️️
О. Мимович
26'
Желтая карточка
Силас
25'
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
А. Бах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
26
Силас
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
21
Лука Илич
АП
11
Егор Пруцев
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
4-1-3-2
18
Глазер
77
Мимович
34
Джига
25
Спайич
7
Соль
33
Крунич
99
Олаинка
4
Иванич
26
Силас
21
Элшник
19
Дуарте
4-1-1-3-1
1
Трубин
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
18
Каррерас
12
Флорентину
10
Кекчю
11
Ди Мария
32
Роллхайзер
7
Актюркоглу
14
Павлидис
77
Мимович
8
Далсью
8
Далсью
77
Мимович
33
Крунич
21
Илич
21
Илич
33
Крунич
99
Олаинка
7
Милсон
7
Милсон
99
Олаинка
19
Дуарте
27
Ндиайе
27
Ндиайе
19
Дуарте
6
Бах
12
Каборе
12
Каборе
6
Бах
32
Роллхайзер
14
Эушнес
14
Эушнес
32
Роллхайзер
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Баррейро
10
Кекчю
11
Ди Мария
19
Бесте
19
Бесте
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Амдуни
11
Амдуни
14
Павлидис
Остались в запасе
Црвена Звезда
Бенфика
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
11
Егор Пруцев
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Црвена Звезда - Бенфика
2
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
454
375
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.01
1.37
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Райко Митич
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