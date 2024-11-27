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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Штутгарт
Црвена Звезда - Штутгарт: обзор матча 27 ноября 2024
Црвена Звезда
27.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 1
Завершен
Штутгарт
12'
Силас
31'
Р. Крунич
65'
М. Иванич
69'
Н. Радоньич
88'
Н. Радоньич
5'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Штутгарт
ГОЛ! 5:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
Т. Элшник
88'
84'
Замена
B. Boakye
️️️️
К. Фюрих
84'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
А. Штиллер
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Силас
77'
Замена
Далсью
️️️️
Р. Крунич
77'
76'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Й. Вагноман
76'
Замена
J. Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
️️️️
Э. Мийо
ГОЛ! 4:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
Р. Крунич
69'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Ш. Ндиайе
67'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Милсон
67'
ГОЛ! 3:1!
М. Иванич
Пас отдал
Т. Элшник
65'
Замена
М. Иванич
️️️️
А. Максимович
59'
Желтая карточка
Р. Крунич
52'
46'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
П. Штенцель
Желтая карточка
М. Родич
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
А. Руо
Желтая карточка
А. Максимович
45'
ГОЛ! 2:1!
Р. Крунич
Пас отдал
Е. Соль
31'
ГОЛ! 1:1!
Силас
12'
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Демирович
Пас отдал
Э. Мийо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
25
Урош Спайич
(К)
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
30
Андрия Максимович
АП
26
Силас
ПВ
21
Тими Элшник
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Црвена Звезда
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
27
Benjamin Boakye
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
4-1-3-2
77
Гутеша
7
Соль
25
Спайич
34
Джига
77
Мимович
33
Крунич
7
Милсон
30
Максимович
26
Силас
27
Ндиайе
21
Элшник
3-3-1-1-1
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
9
Демирович
26
Силас
8
Канга
8
Канга
26
Силас
33
Крунич
8
Далсью
8
Далсью
33
Крунич
30
Максимович
4
Иванич
4
Иванич
30
Максимович
7
Милсон
28
Радоньич
28
Радоньич
7
Милсон
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
6
Штиллер
14
Кайтель
14
Кайтель
6
Штиллер
15
Штенцель
32
Ридер
32
Ридер
15
Штенцель
10
Фюрих
27
27
10
Фюрих
20
Мийо
43
43
20
Мийо
Остались в запасе
Црвена Звезда
Штутгарт
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Вук Драшкич
ВР
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Црвена Звезда - Штутгарт
4
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
17
Офсайды
1
1
Количество передач
279
673
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.89
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
0 : 3
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
0 : 3
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Райко Митич
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