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Расписание матчей
Германия. Кубок
Штутгарт - Динамо Дрезден
Штутгарт - Динамо Дрезден: онлайн-трансляция 01 декабря 2026
Штутгарт
01.12.2026, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Динамо Дрезден
Матч
Личные встречи
Коэффициенты
Коэффициенты
Букмекер
П1
Х
П2
1.2
7.2
13.5
1.23
6.8
11.5
1.23
6.8
11.5
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Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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Штутгарт
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24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
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28 октября
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Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
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2022.05.25 22:56
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- : -
01.12.2026
Кельн
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Германия. Кубок, 1/8 финала
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- : -
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Герта
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
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- : -
02.12.2026
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Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Байер
- : -
02.12.2026
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