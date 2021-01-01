Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом

Хорошим вратарем был, капитаном Сьона даже, а потом травмы и все пошло по наклонной...
«Динамо» из Дрездена объявило об уходе вратаря Антона Митрюшкина.
Воспитанник «Спартака» стал свободным агентом. Он ищет новую команду, приоритетом остается Европа.
- Российский голкипер провел за «Динамо» пять матчей, в которых пропустил восемь голов.
- «Динамо» по итогам сезона вылетело из 2-й Бундеслиги.
- В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?