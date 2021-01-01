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Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом

«Динамо» из Дрездена объявило об уходе вратаря Антона Митрюшкина.

Воспитанник «Спартака» стал свободным агентом. Он ищет новую команду, приоритетом остается Европа.

  • Российский голкипер провел за «Динамо» пять матчей, в которых пропустил восемь голов.
  • «Динамо» по итогам сезона вылетело из 2-й Бундеслиги.
  • В 2013 году он выиграл Евро в составе юношеской сборной России.

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Источник: сайт «Динамо»

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Сегодня, 13:20
Комментарии1
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    Рейтинг: +901

    Hoahin 2 часа назад

    Хорошим вратарем был, капитаном Сьона даже, а потом травмы и все пошло по наклонной...

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