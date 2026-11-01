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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Герта
Бавария - Герта: онлайн-трансляция 01 декабря 2026
Бавария
01.12.2026, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Герта
Матч
Личные встречи
Коэффициенты
Коэффициенты
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П1
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П2
1.1
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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