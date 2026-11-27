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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Дармштадт
Боруссия М - Дармштадт: онлайн-трансляция 01 декабря 2026
Боруссия М
01.12.2026, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
Дармштадт
Матч
Личные встречи
Коэффициенты
Коэффициенты
Букмекер
П1
Х
П2
1.43
5.3
6.3
1.43
5.2
6.3
1.43
5.2
6.3
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Боруссия М
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Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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Боруссия М
Дармштадт
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
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26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
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Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
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- : -
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Штутгарт
- : -
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Динамо Дрезден
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Бавария
- : -
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Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/8 финала
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- : -
02.12.2026
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Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
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Кельн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
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Германия. Кубок, 1/8 финала
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- : -
02.12.2026
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