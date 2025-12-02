Введите ваш ник на сайте
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92

02 декабря 2025 10:48
Фрайбург - Дармштадт
03 дек. 2025, среда 20:00 | Германия. Кубок, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе забьют
Сделать ставку

3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии «Фрайбург» примет «Дармштадт». Обе команды подают признаки хорошей формы: хозяева уверенно выступают в последних играх, а гости заметно усилили атакующую линию и забивают стабильно. По качеству футбола соперники подходят к матчу примерно в равном состоянии, однако игра обещает быть открытой и результативной.

«Фрайбург»

Команда демонстрирует неплохую динамику: 11 забитых мячей за последние пять игр. Успех в кубковом матче против «Фортуны» (3:1) подчеркнул способность коллектива действовать агрессивно в атаке. Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных голов за этот же период, причeм самые тяжeлые ошибки были допущены против «Баварии». При этом «Фрайбург» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, что говорит о качественном функциональном состоянии.

«Дармштадт»

Гости находятся в ещe более яркой форме: 13 голов за пять матчей и убедительная победа над «Шальке» 4:0 в Кубке Германии. Команда уверенно действует в позиционных атаках и регулярно создаeт моменты на высокой скорости. В обороне показатели чуть лучше, чем у соперника – 6 пропущенных голов за последние пять матчей. «Дармштадт» не проигрывает уже пять матчей подряд, что подтверждает хорошую игровую стабильность.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито и 1.60 пропущено за 5 игр
  • Забивает в большинстве домашних матчей
  • 11 голов за 5 встреч

«Дармштадт»

  • 5 матчей без поражений
  • В среднем: 2.60 забито и 1.20 пропущено за 5 игр
  • 13 голов в последних матчах
  • Победа 4:0 над «Шальке» в Кубке Германии

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
3
Забитых мячей
4
0.75
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 1
14.04.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
1 : 1
25.11.2023
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 0
29.04.2017
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
10.12.2016
Дармштадт

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Дармштадт»

Соперники подходят к матчу в отличной атакующей форме и регулярно забивают в последних играх. «Фрайбург» силeн дома и способен предложить сопернику высокий темп. «Дармштадт» же отличается мощной реализацией и скоростными переходами в атаку. Обороны обеих команд испытывают трудности, что делает перспективу результативного матча весьма вероятной. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами, а также умеренный тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.92
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.92
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Дармштадт Фрайбург
