3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии «Фрайбург» примет «Дармштадт». Обе команды подают признаки хорошей формы: хозяева уверенно выступают в последних играх, а гости заметно усилили атакующую линию и забивают стабильно. По качеству футбола соперники подходят к матчу примерно в равном состоянии, однако игра обещает быть открытой и результативной.

«Фрайбург»

Команда демонстрирует неплохую динамику: 11 забитых мячей за последние пять игр. Успех в кубковом матче против «Фортуны» (3:1) подчеркнул способность коллектива действовать агрессивно в атаке. Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных голов за этот же период, причeм самые тяжeлые ошибки были допущены против «Баварии». При этом «Фрайбург» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, что говорит о качественном функциональном состоянии.

«Дармштадт»

Гости находятся в ещe более яркой форме: 13 голов за пять матчей и убедительная победа над «Шальке» 4:0 в Кубке Германии. Команда уверенно действует в позиционных атаках и регулярно создаeт моменты на высокой скорости. В обороне показатели чуть лучше, чем у соперника – 6 пропущенных голов за последние пять матчей. «Дармштадт» не проигрывает уже пять матчей подряд, что подтверждает хорошую игровую стабильность.

Факты о командах

«Фрайбург»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 2.20 забито и 1.60 пропущено за 5 игр

Забивает в большинстве домашних матчей

11 голов за 5 встреч

«Дармштадт»

5 матчей без поражений

В среднем: 2.60 забито и 1.20 пропущено за 5 игр

13 голов в последних матчах

Победа 4:0 над «Шальке» в Кубке Германии

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Дармштадт»

Соперники подходят к матчу в отличной атакующей форме и регулярно забивают в последних играх. «Фрайбург» силeн дома и способен предложить сопернику высокий темп. «Дармштадт» же отличается мощной реализацией и скоростными переходами в атаку. Обороны обеих команд испытывают трудности, что делает перспективу результативного матча весьма вероятной. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами, а также умеренный тотал.

Рекомендованные ставки: