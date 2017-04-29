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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Фрайбург
Дармштадт - Фрайбург: обзор матча 29 апреля 2017
Дармштадт
29.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
45'
Ж. Гондорф
65'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дармштадт - Фрайбург
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Ж. Гондорф
80'
ГОЛ! 2:0!
С. Шипплок
65'
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
С. Сиригу
63'
62'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Я. Хаберер
Замена
С. Шипплок
️️️️
Ф. Платте
55'
53'
Замена
М. Филипп
️️️️
О. Булут
45'
Замена
М. Гульде
️️️️
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гондорф
45'
Желтая карточка
П. Бангор
42'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
21
Михаэль Эссер
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
26
Патрик Бангор
ЦЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Жером Гондорф
АП
36
Уилсон Камавуака
ПП
36
Феликс Платте
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Дармштадт
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
33
Сидней Сэм
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-4-1-1
21
Эссер
32
Холланд
26
Бангор
4
Сулу
8
Сиригу
34
Алтынтоп
8
Вранчич
20
Хеллер
36
Камавуака
8
Гондорф
36
Платте
4-1-3-2
1
Шволов
22
Игньевски
2
Сеюнджу
2
Кемпф
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Булут
8
Франтц
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
8
Сиригу
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
8
Сиригу
8
Гондорф
10
Розенталь
10
Розенталь
8
Гондорф
36
Платте
22
Шипплок
22
Шипплок
36
Платте
19
Хаберер
15
Штенцель
15
Штенцель
19
Хаберер
2
Сеюнджу
5
Гульде
5
Гульде
2
Сеюнджу
6
Булут
26
Филипп
26
Филипп
6
Булут
Остались в запасе
Дармштадт
Фрайбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Дармштадт - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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