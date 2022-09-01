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Хамит Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
Завершил карьеру
8 декабря 1982 (43)
#34 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Турция
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Трансферы
В Турции обстреляли здание федерации футбола. Пуля пролетела возле головы Хамита Алтынтопа
2022.09.01 22:31
Фото
Хамит Алтынтоп стал игроком «Дармштадта»
2017.01.31 20:45
Алтынтоп получит 825 тысяч за досрочное расторжение контракта с «Галатасараем»
2017.01.05 11:22
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