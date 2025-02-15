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Команды
Фрайбург
Максимилиан Филипп
€ 500 тыс
Максимилиан Филипп
Фрайбург
1 марта 1994 (32), Берлин
#26 | Нападающий
184 см | 77 кг
Германия
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Трансферы
Публикации
Филипп во время выступления за «Динамо» получил хроническую дисфункцию руки
2025.02.15 11:42
«Вольфсбург» выкупил Филиппа у «Динамо» за 7 миллионов
2021.06.16 15:59
6
«Вольфсбург» может выкупить Филиппа у «Динамо» за 10 миллионов
2021.06.03 11:59
4
Бундеслига. «Вольфсбург» сыграл вничью с «Лейпцигом» благодаря дублю Филиппа, «Боруссия» Д обыграла «Майнц»
2021.05.16 23:26
Филипп сообщил о нежелании возвращаться в «Динамо»
2021.05.09 15:09
13
«Вольфсбург» намерен выкупить Филиппа у «Динамо»
2021.05.06 14:26
Шварц – о Филиппе: «Одно из легионерских мест в заявке «Динамо» запланировано для него»
2021.04.23 15:42
3
Бундеслига. Гол Филиппа не помог «Вольфсбургу» взять очки у «Баварии», «Боруссия» М разгромила команду своего будущего тренера
2021.04.17 19:09
Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», Филипп помог «Вольфсбургу» разгромить «Шальке»
2021.03.13 20:21
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и опередил «Боруссию» Д, Филипп вышел в старте
2020.12.12 00:24
Бувач: «Филипп очень любит «Динамо». Не все получилось, так бывает»
2020.10.16 19:21
Кирьяков: «При Филиппе «Динамо» играло вдесятером. Человек отбывал номер и пешочком ходил по полю»
2020.10.05 15:00
3
Филипп: «Год в Москве позволил мне развиться. Однако в Бундеслигу хотелось все больше»
2020.10.02 22:15
2
«Вольфсбург» арендовал Филиппа
2020.10.02 20:40
6
«СЭ»: Филипп перейдет из «Динамо» в «Вольфсбург»
2020.10.01 18:08
10
Kicker: «Вольфсбург» возобновил интерес к Филиппу
2020.09.30 14:41
5
Гендиректор «Динамо» – о конфликте Филиппа с Новиковым: «Чистой воды выдумка»
2020.09.23 21:33
2
Metaratings: Новиков обвинил Филиппа в поражении «Динамо» в ЛЕ и попросил руководство избавиться от него
2020.09.23 17:01
28
Филипп не сыграл с «Ахматом» из-за мышечной травмы
2020.09.21 20:16
1
РПЛ. «Динамо» обыграло «Крылья», «Оренбург» и «Ростов» голов не забили
2020.07.12 20:40
5
Герасимов, Емельянов, Бикфалви – в старте «Урала» против «Динамо»; Новиков выпустил Ордеца, Соснина, Филиппа
2020.07.09 15:51
Нойштедтер: «Пробовал поговорить с сыном на русском, но он так посмотрел на меня – папа, это точно ты?»
2020.06.16 11:37
5
Комличенко и Филипп не сыграют за «Динамо» против «Краснодара»
2020.06.16 09:28
1
«СЭ»: Комличенко и Филипп пропустят матч с «Краснодаром»
2020.06.15 11:28
4
«СЭ»: «Динамо» начнет тренировки в пятницу, в них примут участие 16 игроков
2020.05.21 18:36
«СЭ»: легионеры из Скандинавии прилетят в Россию во вторник, из Германии – в среду
2020.05.17 20:45
1
Филипп – о необходимости операции на запястье: «Я не мог полностью управлять левой рукой»
2020.05.01 18:43
1
«СЭ»: форвард «Динамо» Филипп перенес операцию на запястье
2020.05.01 13:18
1
Хохлов – о словах Филиппа: «Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле»
2020.04.16 17:01
4
Филипп: «В Германии Путин – большая фигура. Он знает цену словам»
2020.04.13 17:24
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