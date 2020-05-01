«СЭ»: форвард «Динамо» Филипп перенес операцию на запястье

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп прооперирован в Германии, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболисту потребовалось хирургическое вмешательство в связи с защемлением нерва на запястье правой руки.

Ожидается, что через 10 дней немцу разрешат заниматься беговой работой, а в общей группе он сможет тренироваться через четыре недели.