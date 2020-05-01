«СЭ»: форвард «Динамо» Филипп перенес операцию на запястье

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп прооперирован в Германии, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, футболисту потребовалось хирургическое вмешательство в связи с защемлением нерва на запястье правой руки.
Ожидается, что через 10 дней немцу разрешат заниматься беговой работой, а в общей группе он сможет тренироваться через четыре недели.
- Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
- В активе форварда 15 матчей, семь голов и один ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»