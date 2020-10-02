Филипп: «Год в Москве позволил мне развиться. Однако в Бундеслигу хотелось все больше»

Максимилиан Филипп дал интервью после перехода в «Вольфсбург». Немцы арендовали футболиста у «Динамо».
«Год в Москве позволил мне развиться в игровом и личностном плане, я получил большой опыт. Однако в последнее время все больше хотелось вернуться в Бундеслигу. Очень рад, что оказался в «Вольфсбурге», – сказал игрок.
- Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
- Он провел за московский клуб 29 матчей и забил девять голов.
- «Вольфсбург» идет в Бундеслиге четвертым.
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»