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    Филипп: «Год в Москве позволил мне развиться. Однако в Бундеслигу хотелось все больше»

    Максимилиан Филипп дал интервью после перехода в «Вольфсбург». Немцы арендовали футболиста у «Динамо».

    «Год в Москве позволил мне развиться в игровом и личностном плане, я получил большой опыт. Однако в последнее время все больше хотелось вернуться в Бундеслигу. Очень рад, что оказался в «Вольфсбурге», – сказал игрок.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Он провел за московский клуб 29 матчей и забил девять голов.
    • «Вольфсбург» идет в Бундеслиге четвертым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»

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    02.10.2020 22:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      16tambov36 1 час назад

      если продадут млн за 7 то это будет успехом

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