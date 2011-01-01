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    «СЭ»: «Динамо» начнет тренировки в пятницу, в них примут участие 16 игроков

    «Динамо» в пятницу приступит к тренировкам в Новогорске в пятницу.

    По информации «Спорт-Экспресс», вчера москвичи прошли повторное тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты у 16 футболистов. Все они смогут принят участие в завтрашней тренировке.

    Трое игроков, у которых были выявлены положительные результаты на COVID-19, ушли на самоизоляцию. Также тренироваться не смогут трое футболистов, контактировавших с зараженными, в частности, Заурбек Плиев, и четыре легионера, только прилетевших в Москву – Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски, Клинтон Н'Жи и Оскар Хильмарк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3071

      Борат 49 минут назад

      Пора бы и этот мусор вынести в фнл ! Дави ди-наму ! Гыгы

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