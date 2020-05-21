«СЭ»: «Динамо» начнет тренировки в пятницу, в них примут участие 16 игроков

«Динамо» в пятницу приступит к тренировкам в Новогорске в пятницу.

По информации «Спорт-Экспресс», вчера москвичи прошли повторное тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты у 16 футболистов. Все они смогут принят участие в завтрашней тренировке.

Трое игроков, у которых были выявлены положительные результаты на COVID-19, ушли на самоизоляцию. Также тренироваться не смогут трое футболистов, контактировавших с зараженными, в частности, Заурбек Плиев, и четыре легионера, только прилетевших в Москву – Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски, Клинтон Н'Жи и Оскар Хильмарк.