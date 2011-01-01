«СЭ»: «Динамо» начнет тренировки в пятницу, в них примут участие 16 игроков

Пора бы и этот мусор вынести в фнл ! Дави ди-наму ! Гыгы
«Динамо» в пятницу приступит к тренировкам в Новогорске в пятницу.
По информации «Спорт-Экспресс», вчера москвичи прошли повторное тестирование на коронавирус, которое показало отрицательные результаты у 16 футболистов. Все они смогут принят участие в завтрашней тренировке.
Трое игроков, у которых были выявлены положительные результаты на COVID-19, ушли на самоизоляцию. Также тренироваться не смогут трое футболистов, контактировавших с зараженными, в частности, Заурбек Плиев, и четыре легионера, только прилетевших в Москву – Максимилиан Филипп, Себастьян Шиманьски, Клинтон Н'Жи и Оскар Хильмарк.
- Первым футболистом из РПЛ с коронавирусом стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.
- РПЛ должна возобновиться 21 июня.
- «Динамо» идет в турнирной таблице шестым.