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    У Фарфана – коронавирус

    «Локомотив» подтвердил, что нападающий команды Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Перуанец ни с кем из клуба не контактировал.

    «Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

    • Фарфан с «Локомотивом» брал чемпионство.
    • Контракт перуанца истекает летом.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14604

      bset 9 минут назад

      Если так пойдет и дальше, никакого чемпионата мы не увидим. Хитрый ход от Зенита - все против того, чтобы сейчас объявить его чемпионом, поэтому решили продлить, но если вдруг что-то случится, результаты будут по последнему сыгранному туру. Короче ставлю на то, что последний на этот момент тур и окажется последним в этом сезоне и Зенита все-таки объявят чемпионом под фразы "Ну мы же пытались".

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      Рейтинг: +10401

      KLIM777 > bset 58 секунд назад

      Бил Гейтс завтра отключит тебя с помощью чипа за такие слова

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      Рейтинг: -105

      Фанат Рубина 21 минуту назад

      думаю фанаты локо надеются что он общался с кикнадзе недавно

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