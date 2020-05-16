У Фарфана – коронавирус

«Локомотив» подтвердил, что нападающий команды Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Перуанец ни с кем из клуба не контактировал.

«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.