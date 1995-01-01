У Фарфана – коронавирус

Если так пойдет и дальше, никакого чемпионата мы не увидим. Хитрый ход от Зенита - все против того, чтобы сейчас объявить его чемпионом, поэтому решили продлить, но если вдруг что-то случится, результаты будут по последнему сыгранному туру. Короче ставлю на то, что последний на этот момент тур и окажется последним в этом сезоне и Зенита все-таки объявят чемпионом под фразы "Ну мы же пытались".
«Локомотив» подтвердил, что нападающий команды Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Перуанец ни с кем из клуба не контактировал.
«Да, у Фарфана положительный тест на коронавирус. Он ни с кем не контактировал. Когда возобновятся тренировки, будем действовать согласно предписаниям соответствующих органов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
- Фарфан с «Локомотивом» брал чемпионство.
- Контракт перуанца истекает летом.
- РПЛ планируют возобновить 21 июня.