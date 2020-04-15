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    Хохлов – о словах Филиппа: «Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на критику форварда москвичей Максимилиана Филиппа. Футболист обвинил Хохлова в грубости при общении с игроками.

    «В домашнем матче с «Сочи» в сентябре (2:3) он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жестко его раскритиковал. Не назвал бы свое поведение грубым, а что касается нецензурной брани, то никогда к ней ни прибегаю в общении с футболистами. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своем поле к перерыву. Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?

    Если ты считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле. Только тренировочный процесс и действия в официальных матчах могут повлиять на то, кого я включаю в стартовый состав, и кому сколько игрового времени на поле отвожу», – прокомментировал специалист.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
    • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    Сегодня, 17:01
    Комментарии6
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      Рейтинг: +43

      Соарес 17 минут назад

      Дима прав.

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      Рейтинг: +8

      sizikovaleksandrala 50 минут назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

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      Рейтинг: +444

      New Life 1 час назад

      Так многие тренеры говорят. IMHO такие люди не должны быть тренерами. Есть мнение, что если на футболистов не орать и не критиковать их игру с матюками, то они не будут играть. Это делали Бесков в футболе и Тарасов в хоккее, но не забывайте, что это был совок, игроки играли не за деньги и были вроде рабов, они могли много потерять, так как податься им было некуда. Сейчас такие подходы не приводят к добру и ломают желание играть в данном коллективе.

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      Рейтинг: +4726

      Lester84 1 час назад

      Считаешь себя супертренером - доказывай это результатами команды

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      Рейтинг: +447

      elessar arnor > Lester84 1 час назад

      он не говорит этого)

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      Рейтинг: +89

      Ray Coach 2 часа назад

      Молодец Дима, зазвездились!

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