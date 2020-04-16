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  • Хохлов – о словах Филиппа: «Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле»

Хохлов – о словах Филиппа: «Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле»

16 апреля 2020, 17:01
4

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на критику форварда москвичей Максимилиана Филиппа. Футболист обвинил Хохлова в грубости при общении с игроками.

«В домашнем матче с «Сочи» в сентябре (2:3) он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жестко его раскритиковал. Не назвал бы свое поведение грубым, а что касается нецензурной брани, то никогда к ней ни прибегаю в общении с футболистами. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своем поле к перерыву. Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?

Если ты считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле. Только тренировочный процесс и действия в официальных матчах могут повлиять на то, кого я включаю в стартовый состав, и кому сколько игрового времени на поле отвожу», – прокомментировал специалист.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
  • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан Хохлов Дмитрий
Комментарии (4)
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Ray Coach
1587045835
Молодец Дима, зазвездились!
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Lester84
1587047016
Считаешь себя супертренером - доказывай это результатами команды
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New Life
1587048644
Так многие тренеры говорят. IMHO такие люди не должны быть тренерами. Есть мнение, что если на футболистов не орать и не критиковать их игру с матюками, то они не будут играть. Это делали Бесков в футболе и Тарасов в хоккее, но не забывайте, что это был совок, игроки играли не за деньги и были вроде рабов, они могли много потерять, так как податься им было некуда. Сейчас такие подходы не приводят к добру и ломают желание играть в данном коллективе.
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Соарес
1587052675
Дима прав.
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