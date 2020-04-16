Хохлов – о словах Филиппа: «Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на критику форварда москвичей Максимилиана Филиппа. Футболист обвинил Хохлова в грубости при общении с игроками.
«В домашнем матче с «Сочи» в сентябре (2:3) он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жестко его раскритиковал. Не назвал бы свое поведение грубым, а что касается нецензурной брани, то никогда к ней ни прибегаю в общении с футболистами. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своем поле к перерыву. Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?
Если ты считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле. Только тренировочный процесс и действия в официальных матчах могут повлиять на то, кого я включаю в стартовый состав, и кому сколько игрового времени на поле отвожу», – прокомментировал специалист.
- Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
- В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
- Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.