Хохлов – о словах Филиппа: «Считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на критику форварда москвичей Максимилиана Филиппа. Футболист обвинил Хохлова в грубости при общении с игроками.

«В домашнем матче с «Сочи» в сентябре (2:3) он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жестко его раскритиковал. Не назвал бы свое поведение грубым, а что касается нецензурной брани, то никогда к ней ни прибегаю в общении с футболистами. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своем поле к перерыву. Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?

Если ты считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле. Только тренировочный процесс и действия в официальных матчах могут повлиять на то, кого я включаю в стартовый состав, и кому сколько игрового времени на поле отвожу», – прокомментировал специалист.