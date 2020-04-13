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  • Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

13 апреля 2020, 13:53
5

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером клуба Дмитрием Хохловым.

«Как он порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.

Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти». И совсем потерял мое уважение.

С Хохловым и его штабом у меня вообще не было понимания. Такое случается. Хорошо, что Новиков думает по-другому. Он захотел разозлить меня, чтобы я стал требовать с себя больше. Новиков сказал: «Хочу, чтобы ты играл. Но мне нужно от тебя все». Доверился мне с «Рубином», а потом я забил два «Ростову».

Возможно, мне и правда нужен пинок под зад, и коуч правильно сделал, что спровоцировал меня. Он понял: когда я раздражен, мне не до шуток и выложусь против кого угодно. Как видите, метод сработал», — сказал Филипп.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
  • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Сочи Рубин Филипп Максимилиан Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
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Hektor 84
1586776334
Как играл Хохлов тебе и не снилось. Вот и тебя деревянного пытался научить.
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Соарес
1586789042
Сам ещё ни кто ,а уже других хает ну и подлизывает знатно
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alll-1
1586793806
ты еще мал и глуп
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житель СПб
1586811818
За него заплатили 20 млн. евро, а ему еще нужен какой-то пинок?! Наверное, Хохлов был прав в отношении к нему. Таких явно еще и пороть надо по субботам (как Горького) - для стимула...
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