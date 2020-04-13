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    Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

    Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером клуба Дмитрием Хохловым.

    «Как он порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.

    Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти». И совсем потерял мое уважение.

    С Хохловым и его штабом у меня вообще не было понимания. Такое случается. Хорошо, что Новиков думает по-другому. Он захотел разозлить меня, чтобы я стал требовать с себя больше. Новиков сказал: «Хочу, чтобы ты играл. Но мне нужно от тебя все». Доверился мне с «Рубином», а потом я забил два «Ростову».

    Возможно, мне и правда нужен пинок под зад, и коуч правильно сделал, что спровоцировал меня. Он понял: когда я раздражен, мне не до шуток и выложусь против кого угодно. Как видите, метод сработал», — сказал Филипп.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
    • Хохлов покинул столичную команду 5 октября 2019 года, сейчас он находится без клуба.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 45 минут назад

      Как играл Хохлов тебе и не снилось. Вот и тебя деревянного пытался научить.

      1
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      Рейтинг: +469

      yurdin > Hektor 84 11 минут назад

      Возможно, но отличный игрок - не всегда отличный тренер. Пример: Хохлов.

      0
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      Рейтинг: +10

      pavlovsashabaar 53 минуты назад

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      Рейтинг: +2781

      Борат > pavlovsashabaar 45 минут назад

      скинь ваське уткину в твиттер !
      гыгы

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