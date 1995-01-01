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    Бундеслига. Гол Филиппа не помог «Вольфсбургу» взять очки у «Баварии», «Боруссия» М разгромила команду своего будущего тренера

    «Бавария» укрепилась на первом месте чемпионата Германии. Джамал Мусиала стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги, добравшимся до отметки в шесть голов (18 лет и 50 дней).

    У «Вольфсбурга» забил принадлежащий «Динамо» Максимилиан Филипп.

    «Боруссия» М разгромила «Айнтрахт». Главный тренер франкфуртцев Адольф Хюттер летом возглавит как раз менхенгладбахцев.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

    Аугсбург – Арминия – 0:0

    Боруссия М – Айнтрахт – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гинтер, 10; 2:0 – Хофманн, 60; 3:0 – Бенсебаини, 67; 4:0 – Вольф, 90+5.

    Вольфсбург – Бавария – 2:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Мусиала, 15; 0:2 – Чупо-Мотинг, 24; 1:2 – Вегхорст, 35; 1:3 – Мусиала, 37; 2:3 – Филипп, 54.

    Унион – Штутгарт – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Промель, 20; 2:0 – Муса, 43; 2:1 – Форстер, 49.

    Фрайбург – Шальке – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Холер, 7; 2:0 – Салаи, 22 (с пенальти); 3:0 – Гюнтер, 50; 4:0 – Гюнтер, 74.

    Календарь Бундеслиги

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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