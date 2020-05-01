Филипп – о необходимости операции на запястье: «Я не мог полностью управлять левой рукой»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп подтвердил информацию «СЭ» о перенесенной операции на запястье.

«Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять.

Операция прошла хорошо и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю», – сказал немец.