Филипп – о необходимости операции на запястье: «Я не мог полностью управлять левой рукой»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп подтвердил информацию «СЭ» о перенесенной операции на запястье.
«Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять.
Операция прошла хорошо и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю», – сказал немец.
- Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
- В активе форварда 15 матчей, семь голов и один ассист.
Источник: Официальный сайт «Динамо»