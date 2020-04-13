Филипп: «В Германии Путин – большая фигура. Он знает цену словам»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об отношении граждан Германии к президенту России Владимиру Путину.

«В Германии знают: Путин – большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает все.

Моя мама знала, что Россия – сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или еще что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи.

Худшее случилось, когда я получил травму. Она позвонила: «Чем я могу тебе помочь? У меня нет визы, нужно ее оформить». А это сложно для поездки в Россию. Спортивный директор тогда пообещал, что мама получит визу на год – правда, ее до сих пор нет. Я ей отвечал: «Травма – это травма, такая у меня работа. Ты не врач, а даже он не ускорит время». Что поделать, на то они и мамы», – сказал футболист.

Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.

В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

Филипп: «Футболисты из РПЛ не смогут играть в Бундеслиге на постоянно высоком уровне»