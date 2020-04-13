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    Филипп: «В Германии Путин – большая фигура. Он знает цену словам»

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об отношении граждан Германии к президенту России Владимиру Путину.

    «В Германии знают: Путин – большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает все.

    Моя мама знала, что Россия – сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или еще что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи.

    Худшее случилось, когда я получил травму. Она позвонила: «Чем я могу тебе помочь? У меня нет визы, нужно ее оформить». А это сложно для поездки в Россию. Спортивный директор тогда пообещал, что мама получит визу на год – правда, ее до сих пор нет. Я ей отвечал: «Травма – это травма, такая у меня работа. Ты не врач, а даже он не ускорит время». Что поделать, на то они и мамы», – сказал футболист.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

    Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

    Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

    Филипп: «Футболисты из РПЛ не смогут играть в Бундеслиге на постоянно высоком уровне»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии19
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      Рейтинг: +552

      vmonomah17 1 минуту назад

      Особенно его словам в 2000х о том, что пенсионный возраст увеличен не будет и поправки в конституцию вноситься не будут.

      0
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      Рейтинг: +378

      Бoрат 11 минут назад

      А может они его канцлером Германии выберут ? Вот там я бы точно за него проголосовал , если мне предоставили такую возможность . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2619

      Черкизовский Кот 57 минут назад

      "Знает цену словам." Цена его словам - три деревянные копейки.

      0
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      Рейтинг: +643

      wobaekat 1 час назад

      — отказались сократить добычу нефти на 0.5 млн баррелей по цене 60
      - согласились сократить на 2.5 млн баррелей при цене 30

      Путин знает ещё и цену нефти!

      3
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      Рейтинг: +378

      Бoрат 1 час назад

      И мы знаем цену его словам и почему то стыдно становится , но не за себя , да и Борат - брат с алармом тут ни при чем , хотя за них тоже стыдно бывает . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +301

      guron88 1 час назад

      Ну-ну... Ещё один политолог высказался... Видно Филипп, тоже знает "ЦЕНУ" и своим словам...

      1
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      Рейтинг: +2536

      Давид59 2 часа назад

      Путин "ради своего государства сделает все". Наверное Макси этот вывод сделал, когда узнал, что Россия первая в мире по количеству долларовых миллиардеров(ближний круг нашего президента). Уж не знаю гордиться нам этим или нет. Их дневной доход равен моему годовому. Сильная страна!

      4
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      Рейтинг: +967

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Главный аргумент сторонников власти: "главное что нас побаиваются на Западе!"

      3
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      Рейтинг: +4525

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Иногда создаётся ощущение, что иностранным футболистам без исполнения хвалебной оды Путину визу не выдают. Понятно, что вся наша пропаганда, направленная на Запад, стремится сделать Путина олицетворением некого мира, которого не хватает многим в Европе и США. Ну типо, сильная рука, защищающая интересы страны. На фоне вырождения политических элит современного мира или, как минимум, их медийных образов Путин очень выделяется. Он с Меркель – последние "зубры" европейской политики. Остальные либо неопытны, либо просто слабые фигуры, как Макрон (хотя он, если судить по заявлениям, далеко не дурак) Но что толку, слова свои Путин уже нарушал, как с тем же пенсионным возрастом. Да и чушь нес про "галоши", "бомбы", заложенные в начале прошлого века, которые они разминировать не могут, хотя у власти уже 30 лет. А защита интересов страны ровняется у нас , как и в 99% стран мира защите интересов крупного капитала. И Путин здесь никакое не исключение. В плане образования, подготовки он безусловно очень хорош. Только вот не для защиты интересов большинства населения он на своем посту находится, как и любой избранный президент или премьер-министр/канцлер.

      9
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      Рейтинг: +148

      n1hat 2 часа назад

      Господи, когда успели и ему мозги промыть?*)

      3
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