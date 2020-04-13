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  • Филипп: «В Германии Путин – большая фигура. Он знает цену словам»

Филипп: «В Германии Путин – большая фигура. Он знает цену словам»

13 апреля 2020, 17:24
25

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об отношении граждан Германии к президенту России Владимиру Путину.

«В Германии знают: Путин – большая фигура. Ему есть что сказать, он знает цену словам. И ради своего государства он сделает все.

Моя мама знала, что Россия – сильная страна, но сомневалась, как она принимает иностранцев. Она беспокоилась, как бы не случилась война или еще что-то такое, что не позволит мне вернуться домой. В голову ей лезли самые безумные вещи.

Худшее случилось, когда я получил травму. Она позвонила: «Чем я могу тебе помочь? У меня нет визы, нужно ее оформить». А это сложно для поездки в Россию. Спортивный директор тогда пообещал, что мама получит визу на год – правда, ее до сих пор нет. Я ей отвечал: «Травма – это травма, такая у меня работа. Ты не врач, а даже он не ускорит время». Что поделать, на то они и мамы», – сказал футболист.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан Путин Владимир
Комментарии (25)
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bset
1586788200
"Знает цену словам" - это про то, что он говорил, что при нем пенсионный возраст повышен не будет? А потом "прошу отнестись с пониманием". Или про введение новых налогов под шумок нового вируса? Или про то, что в казне внезапно не оказалось денег, которые всей страной с налогов собирали? А так да, неплохой президент.
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FanatSerj
1586788270
Ну зато сейчас навальни всякой нарожалось, лишь бы воду мутить, да бывшие советские республики у которых своим гордится нечем, о которых в мире то никто не знает ))
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GoldPlayFIFARus9
1586790501
Часто мы, русские, удивляемся, когда слышим от иностранцев очень положительную оценку Владимира Путина. Нам дико слышать, что он очень любит людей, всячески им помогает и оберегает. Нам — это русским людям в России, где средний класс, оказывается, это если зарабатываешь 18 тысяч рублей в месяц, при живущих рядом руководителях ГОСУДАРСТВЕННЫХ корпораций, получающих десятки миллионов рублей. Нам — это русским людям в России, где газификация страны составляет чуть более 65% (для сравнения газификация других стран: Голландия – 99,9%; Армения – 93%; Азербайджан – 80%; Узбекистан – 75%; Украина – 72%). Нам, наконец, — это русским людям в России, где во время эпидемии коронавируса нет в свободном доступе масок и не хватает около 9 тысяч аппаратов ИВЛ. Добрый, гуманный, оберегающий всех людей мира Владимир Владимирович Путин отправил бедному и несчастному государству США («единственная сверхдержава мира» - (c) Путин) гуманитарную помощь из России. В коробках которых те самые ИВЛ, которых так не хватает русским людям в России...
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n1hat
1586791311
Господи, когда успели и ему мозги промыть?*)
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Viper for CSKA
1586791357
Иногда создаётся ощущение, что иностранным футболистам без исполнения хвалебной оды Путину визу не выдают. Понятно, что вся наша пропаганда, направленная на Запад, стремится сделать Путина олицетворением некого мира, которого не хватает многим в Европе и США. Ну типо, сильная рука, защищающая интересы страны. На фоне вырождения политических элит современного мира или, как минимум, их медийных образов Путин очень выделяется. Он с Меркель – последние "зубры" европейской политики. Остальные либо неопытны, либо просто слабые фигуры, как Макрон (хотя он, если судить по заявлениям, далеко не дурак) Но что толку, слова свои Путин уже нарушал, как с тем же пенсионным возрастом. Да и чушь нес про "галоши", "бомбы", заложенные в начале прошлого века, которые они разминировать не могут, хотя у власти уже 30 лет. А защита интересов страны ровняется у нас , как и в 99% стран мира защите интересов крупного капитала. И Путин здесь никакое не исключение. В плане образования, подготовки он безусловно очень хорош. Только вот не для защиты интересов большинства населения он на своем посту находится, как и любой избранный президент или премьер-министр/канцлер.
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Давид59
1586793614
Путин "ради своего государства сделает все". Наверное Макси этот вывод сделал, когда узнал, что Россия первая в мире по количеству долларовых миллиардеров(ближний круг нашего президента). Уж не знаю гордиться нам этим или нет. Их дневной доход равен моему годовому. Сильная страна!
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wobaekat
1586796455
— отказались сократить добычу нефти на 0.5 млн баррелей по цене 60 - согласились сократить на 2.5 млн баррелей при цене 30 Путин знает ещё и цену нефти!
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Черкизовский Кот
1586797762
"Знает цену словам." Цена его словам - три деревянные копейки.
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vmonomah17
1586801122
Особенно его словам в 2000х о том, что пенсионный возраст увеличен не будет и поправки в конституцию вноситься не будут.
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BRO_football
1586804120
Начинаю замечать, что иностранные футболисты в России частенько публично подлизывают Путину. И ведь непонятно почему они так говорят, потому что прожили в России всего 1-2 года, не выезжая за пределы МКАДа и совсем не знают как живёт большинство обычных людей. Скорее всего, у нас в стране предусмотрены какие-то привилегии, если ты известный человек и публично высказываешь поддержку действующей власти. Денег не дадут, но проблем с документами и законом меньше станет. И что такого сделал Путин, что в Германии его прям уважают? России за последние несколько лет разругалась со всеми странами Европы, у нас плохая внешняя политика. Натянуто дружим только с Белоруссией, Казахстаном, да странами Средней Азии.
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