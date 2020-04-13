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    Филипп: «Футболисты из РПЛ не смогут играть в Бундеслиге на постоянно высоком уровне»

    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сомневается, что игроки из РПЛ достойны уровня Бундеслиги.

    «На постоянно высоком уровне? Не думаю, что хоть кто-то. Но вот в «Ростове» мне нравится 17-й номер. Матиас Норманн — классный хавбек: и отборы, и работа с мячом на высоком уровне. Он бы в Бундеслиге не потерялся.

    Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены. Семья рядом, в городе все знакомо, деньги платят — что может быть лучше?

    И я не говорю, что молодые русские игроки слабы. Наоборот, чем дальше, тем они сильнее — мы это видим по главной сборной. На ЧМ-2018 мне понравились Головин и Черышев. Дзюба силен, но не слишком разнообразен. В Германии же нужен тот, кто больше играет на команду.

    Просто сами подумайте: зачем менять обстановку ради клуба из немецкого городка, где никому не платят так, как в России? Там еще и адаптироваться надо, привыкать к обстановке, и не факт, что сложится. А топ-клубы — много игроков из РПЛ переходили в «Баварию»?» — поделился мнением Филипп.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

    Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

    Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +556

      zarsm 1 час назад

      Норманн, конечно, супер находка.

      0
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      Рейтинг: +3428

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Ну во-первых Бавария топ-клуб мирового масштаба и не каждого туда возьмут.
      Во вторых, Парень ты сам не в Бундеслиге , а даёшь оценку другим.
      Не коректно !!!

      1
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      Рейтинг: +985

      Romio-xxx > Alekxei Z. 2 часа назад

      Некорректно писать не коректно))))

      1
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      Рейтинг: +473

      кто там 3 часа назад

      *Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены.*

      Особенно любят свою страну, на столько, что из неё уезжают только для того что бы отдохнуть)
      Любят они деньги на самом деле и не напрягаться. Побегают чуток, миллионы получат и всё, а за бугром же надо пахать и платят не так, тем более паспорт с двухглавым там не катит.
      Так что и сборная на своём 30+ месте, ну а что, эти лохоботы у экранов покричат, а мы извинимся и они забудут потом. И всё по кругу.

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      Рейтинг: +48

      Соарес 4 часа назад

      Ты и там и там не можешь

      2
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      Рейтинг: +692

      СвинкаСправедливости 4 часа назад

      Как и ты сам?

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      Рейтинг: +27

      Руслан ДСЛЦЗ > СвинкаСправедливости 3 часа назад

      так он и не спорит

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      Рейтинг: +985

      Romio-xxx 5 часов назад

      Ну так то все верно разложил.Зажрались наши игроки на насиженных местах.

      1
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      Рейтинг: +2913

      serppion 5 часов назад

      "Вон оно чё, Михалыч". Всё, оказывается, просто и лежит не поверхности!

      0
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      Рейтинг: +793

      shikari__ 5 часов назад

      vka1970 ты это видишь? "А топ-клубы — много игроков из РПЛ переходили в «Баварию»?»" что этот сопляк себе позволяет? он конечно этого не прочитает, но расскажи еще раз пожалуйста историю, как Титов чуть ли не стал легендой Баварии))

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      Рейтинг: +442

      Олег1204 6 часов назад

      Ктоб сомневался что эти охреневшие миллионеры могут только ходить по полю, бить еле еле мимо ворот, громко обосраться но только не играть в футбол

      0
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      Рейтинг: +2536

      Давид59 6 часов назад

      Тимощук переходил из Зенита в Баварию.

      3
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      Рейтинг: +439

      elessar arnor > Давид59 4 часа назад

      Олич, но в Гамбург, а там в Баварию

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