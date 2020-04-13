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  • Филипп: «Футболисты из РПЛ не смогут играть в Бундеслиге на постоянно высоком уровне»

Филипп: «Футболисты из РПЛ не смогут играть в Бундеслиге на постоянно высоком уровне»

13 апреля 2020, 14:45
12

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сомневается, что игроки из РПЛ достойны уровня Бундеслиги.

«На постоянно высоком уровне? Не думаю, что хоть кто-то. Но вот в «Ростове» мне нравится 17-й номер. Матиас Норманн — классный хавбек: и отборы, и работа с мячом на высоком уровне. Он бы в Бундеслиге не потерялся.

Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены. Семья рядом, в городе все знакомо, деньги платят — что может быть лучше?

И я не говорю, что молодые русские игроки слабы. Наоборот, чем дальше, тем они сильнее — мы это видим по главной сборной. На ЧМ-2018 мне понравились Головин и Черышев. Дзюба силен, но не слишком разнообразен. В Германии же нужен тот, кто больше играет на команду.

Просто сами подумайте: зачем менять обстановку ради клуба из немецкого городка, где никому не платят так, как в России? Там еще и адаптироваться надо, привыкать к обстановке, и не факт, что сложится. А топ-клубы — много игроков из РПЛ переходили в «Баварию»?» — поделился мнением Филипп.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

Филипп – о Хохлове: «Как он общался с игроками – я такого в жизни не видел. Он вел себя грубо»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Филипп Максимилиан Норманн Матиас
Комментарии (12)
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Давид59
1586778927
Тимощук переходил из Зенита в Баварию.
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Олег1204
1586779083
Ктоб сомневался что эти охреневшие миллионеры могут только ходить по полю, бить еле еле мимо ворот, громко обосраться но только не играть в футбол
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shikari__
1586779867
vka1970 ты это видишь? "А топ-клубы — много игроков из РПЛ переходили в «Баварию»?»" что этот сопляк себе позволяет? он конечно этого не прочитает, но расскажи еще раз пожалуйста историю, как Титов чуть ли не стал легендой Баварии))
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serppion
1586781138
"Вон оно чё, Михалыч". Всё, оказывается, просто и лежит не поверхности!
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Romio-xxx
1586783062
Ну так то все верно разложил.Зажрались наши игроки на насиженных местах.
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СвинкаСправедливости
1586783616
Как и ты сам?
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Соарес
1586786065
Ты и там и там не можешь
Ответить
кто там
1586787514
*Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены.* Особенно любят свою страну, на столько, что из неё уезжают только для того что бы отдохнуть) Любят они деньги на самом деле и не напрягаться. Побегают чуток, миллионы получат и всё, а за бугром же надо пахать и платят не так, тем более паспорт с двухглавым там не катит. Так что и сборная на своём 30+ месте, ну а что, эти лохоботы у экранов покричат, а мы извинимся и они забудут потом. И всё по кругу.
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zarsm
1586795425
Норманн, конечно, супер находка.
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Hektor 84
1586813274
Та ты и сам не уровень Бундеслиги. Ты РПЛ то еле соответствуешь.
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