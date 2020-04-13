Филипп: «Футболисты из РПЛ не смогут играть в Бундеслиге на постоянно высоком уровне»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сомневается, что игроки из РПЛ достойны уровня Бундеслиги.

«На постоянно высоком уровне? Не думаю, что хоть кто-то. Но вот в «Ростове» мне нравится 17-й номер. Матиас Норманн — классный хавбек: и отборы, и работа с мячом на высоком уровне. Он бы в Бундеслиге не потерялся.

Думаю, ваши футболисты привыкли к чемпионату России и не стремятся уезжать. Они любят свою страну, здесь их дом и вряд ли они настроены на перемены. Семья рядом, в городе все знакомо, деньги платят — что может быть лучше?

И я не говорю, что молодые русские игроки слабы. Наоборот, чем дальше, тем они сильнее — мы это видим по главной сборной. На ЧМ-2018 мне понравились Головин и Черышев. Дзюба силен, но не слишком разнообразен. В Германии же нужен тот, кто больше играет на команду.

Просто сами подумайте: зачем менять обстановку ради клуба из немецкого городка, где никому не платят так, как в России? Там еще и адаптироваться надо, привыкать к обстановке, и не факт, что сложится. А топ-клубы — много игроков из РПЛ переходили в «Баварию»?» — поделился мнением Филипп.

Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.

В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

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