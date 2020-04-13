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  • Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

13 апреля 2020, 13:06
8

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился ожиданиями от игры за российский клуб.

«Все в «Динамо» знают, как мы играем и за что бьемся. Я здесь для того, чтобы что-то выиграть чемпионат или кубок. И попасть в еврокубки — мне нужны Лига чемпионов или Лига Европы. Уверен, у нас достаточно перспективная для этого команда.

Надеюсь, уроки прошлого помогут в этот раз добиться успеха. Да, «Динамо» при деньгах, но, как и любому клубу, любой организации распоряжаться ими нужно с умом. В «Динамо», считаю, сейчас создаются нужные условия для отличного будущего. Великолепный стадион, классная база, профессиональный менеджмент. И руководители стараются интегрировать опыт других стран, что тоже важно. Пример если и брать, то с лучших. Думаю, в России с этим есть проблема. Вашим клубам следует оглядываться на немецкий опыт. Когда мы говорим «немец», имеем в виду пунктуального, учтивого, аккуратного человека. Футбола это касается в той же степени, что и обычной жизни. Достойные качества, к которым нужно быть открытым», — сказал футболист.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

Источник: Sport 24
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан
Комментарии (8)
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морозз
1586773100
Когда Динамо пойдёт по стопам Зенита и сделает под себя пару Фарм клубов в чемпионате...вот тогда и можно будет говорить о ЛЧ! Но это опять же произойдёт только в том случае, когда Миллеру надоест Зенит и он ему даст пинка! Но это опять же фантазии, пока Володя у Власти ( а там он прописался навечно ) это не реально и не выполнимо!
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Decorhome
1586773692
Проверьте его температуру. Надеюсь все хорошо)
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Axe111
1586775309
Сам понял что сказал???
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Hektor 84
1586776213
Немец или шмаль курит или крыша едет.
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Чехов на Садовой
1586783450
Есть такая книжка - ''Ян Бибиян. Необыкновенные приключения''. Так вот этот Ян был брехливый, ленивый, хвастливый однако весьма мечтательный субъект. А пошёл ему фарт , когда он подружился с чертями. На мой взгляд сходство налицо.
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житель СПб
1586786065
Сказочник! А впрочем... Вот если бы миллиарды того полковника из МВД да на Динамо...
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