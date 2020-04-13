Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился ожиданиями от игры за российский клуб.

«Все в «Динамо» знают, как мы играем и за что бьемся. Я здесь для того, чтобы что-то выиграть чемпионат или кубок. И попасть в еврокубки — мне нужны Лига чемпионов или Лига Европы. Уверен, у нас достаточно перспективная для этого команда.

Надеюсь, уроки прошлого помогут в этот раз добиться успеха. Да, «Динамо» при деньгах, но, как и любому клубу, любой организации распоряжаться ими нужно с умом. В «Динамо», считаю, сейчас создаются нужные условия для отличного будущего. Великолепный стадион, классная база, профессиональный менеджмент. И руководители стараются интегрировать опыт других стран, что тоже важно. Пример если и брать, то с лучших. Думаю, в России с этим есть проблема. Вашим клубам следует оглядываться на немецкий опыт. Когда мы говорим «немец», имеем в виду пунктуального, учтивого, аккуратного человека. Футбола это касается в той же степени, что и обычной жизни. Достойные качества, к которым нужно быть открытым», — сказал футболист.