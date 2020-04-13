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    Филипп: «Хочу выиграть с «Динамо» чемпионат и попасть в Лигу чемпионов»

    Форвард московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился ожиданиями от игры за российский клуб.

    «Все в «Динамо» знают, как мы играем и за что бьемся. Я здесь для того, чтобы что-то выиграть чемпионат или кубок. И попасть в еврокубки — мне нужны Лига чемпионов или Лига Европы. Уверен, у нас достаточно перспективная для этого команда.

    Надеюсь, уроки прошлого помогут в этот раз добиться успеха. Да, «Динамо» при деньгах, но, как и любому клубу, любой организации распоряжаться ими нужно с умом. В «Динамо», считаю, сейчас создаются нужные условия для отличного будущего. Великолепный стадион, классная база, профессиональный менеджмент. И руководители стараются интегрировать опыт других стран, что тоже важно. Пример если и брать, то с лучших. Думаю, в России с этим есть проблема. Вашим клубам следует оглядываться на немецкий опыт. Когда мы говорим «немец», имеем в виду пунктуального, учтивого, аккуратного человека. Футбола это касается в той же степени, что и обычной жизни. Достойные качества, к которым нужно быть открытым», — сказал футболист.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

    Источник: Sport 24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2349

      Hektor 84 46 минут назад

      Немец или шмаль курит или крыша едет.

      0
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      Рейтинг: +10

      pavlovsashabaar 52 минуты назад


      Хотите красивое и подкаченное тело как у спортсменов, теперь это можно сделать без усилий, сидя дома и всего 15 мнут в день да и стоит копейки.Реально крутая штука, всем советую попробовать, вот сами почитайте что к чему ---- http://xx.org.ua/preess

      0
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      Рейтинг: +1950

      Axe111 1 час назад

      Сам понял что сказал???

      1
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      Рейтинг: +1413

      Decorhome 1 час назад

      Проверьте его температуру. Надеюсь все хорошо)

      2
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      Рейтинг: +2825

      морозз 1 час назад

      Когда Динамо пойдёт по стопам Зенита и сделает под себя пару Фарм клубов в чемпионате...вот тогда и можно будет говорить о ЛЧ! Но это опять же произойдёт только в том случае, когда Миллеру надоест Зенит и он ему даст пинка! Но это опять же фантазии, пока Володя у Власти ( а там он прописался навечно ) это не реально и не выполнимо!

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