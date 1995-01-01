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    Бувач: «Филипп очень любит «Динамо». Не все получилось, так бывает»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал аренду в «Вольфсбург» Максимилиана Филиппа. Ее срок рассчитан на сезон.

    «Это было обоюдное желание. Филиппу нужен новый вызов, он хочет сменить обстановку. Соответственно, мы не стали чинить ему препятствий. «Вольфсбург» проявил к нему интерес — вот и оформили сделку. Аренда с правом выкупа.

    Взяли за 20 миллионов евро, а отдадим за 12? Я считаю, что так ставить вопрос некорректно. Далеко на всегда потерянное или приобретeнное измеряется математическими действиями. Сложили, вычли… Вот вы купили новую машину, скажем. Несколько лет ей активно пользовались. А потом продаeте — цена будет прежняя или упадeт?

    Мы говорим на одном языке? Конечно, мы с ним общались. Но тут нет какого-то волшебного средства, чтобы помочь. Поверьте, Филипп очень любит «Динамо», у него отличные отношения с партнeрами, тренером. И, конечно, он был полон мотивации играть хорошо. Понимаю, что от него ждали большего. Как и то, что, когда платят такие деньги, болельщики хотят видеть голы и вообще классную игру. И Филипп это понимал. Да, не всe получилось, но так бывает», – сказал Бувач Sport24.

    • Сейчас немец травмирован.
    • Он стоит на рынке 11 миллионов евро.
    • «Динамо» идет в РПЛ шестым.

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    Источник: Sport24

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