Бувач: «Филипп очень любит «Динамо». Не все получилось, так бывает»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал аренду в «Вольфсбург» Максимилиана Филиппа. Ее срок рассчитан на сезон.

«Это было обоюдное желание. Филиппу нужен новый вызов, он хочет сменить обстановку. Соответственно, мы не стали чинить ему препятствий. «Вольфсбург» проявил к нему интерес — вот и оформили сделку. Аренда с правом выкупа.

Взяли за 20 миллионов евро, а отдадим за 12? Я считаю, что так ставить вопрос некорректно. Далеко на всегда потерянное или приобретeнное измеряется математическими действиями. Сложили, вычли… Вот вы купили новую машину, скажем. Несколько лет ей активно пользовались. А потом продаeте — цена будет прежняя или упадeт?

Мы говорим на одном языке? Конечно, мы с ним общались. Но тут нет какого-то волшебного средства, чтобы помочь. Поверьте, Филипп очень любит «Динамо», у него отличные отношения с партнeрами, тренером. И, конечно, он был полон мотивации играть хорошо. Понимаю, что от него ждали большего. Как и то, что, когда платят такие деньги, болельщики хотят видеть голы и вообще классную игру. И Филипп это понимал. Да, не всe получилось, но так бывает», – сказал Бувач Sport24.