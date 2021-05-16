Бундеслига. «Вольфсбург» сыграл вничью с «Лейпцигом» благодаря дублю Филиппа, «Боруссия» Д обыграла «Майнц»

«Вольфсбург» сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2) в матче 33-го тура Бундеслиги и досрочно вышел в Лигу чемпионов.
Дубль оформил форвард гостей Максимилиан Филипп. Всего в текущем сезоне Бундеслиги он забил пять мячей.
Дортмундская «Боруссия» обыграла на выезде «Майнц» (3:1) и обеспечила себе участие в групповом этапе ЛЧ в следующем сезоне.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур
Лейпциг – Вольфсбург – 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Филипп, 12; 0:2 – Филипп, 45+1; 1:2 – Клюйверт, 51; 2:2 – Забитцер (с пенальти), 78.
Майнц – Боруссия Д – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Геррейру, 23; 0:2 – Ройс, 42; 0:3 – Брандт, 80; 1:3 – Куайсон (с пенальти), 90+1.
Источник: Бомбардир.ру