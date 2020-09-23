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  • Гендиректор «Динамо» – о конфликте Филиппа с Новиковым: «Чистой воды выдумка»

Гендиректор «Динамо» – о конфликте Филиппа с Новиковым: «Чистой воды выдумка»

23 сентября 2020, 21:33
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Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал информацию о том, что у главного тренера команды Кирилла Новикова конфликт с нападающим Максимилианом Филиппом.

  • О конфликте сегодня написал Metaratings.
  • По информации источника, Новиков попросил руководство «Динамо» избавиться от немца.

«Несмотря на то, что в информационном пространстве мы привыкли уже практически ко всему, сегодняшний вброс про якобы имеющий место конфликт и тем более какие-то ультиматумы от тренера в адрес руководства, мягко говоря, удивил.

Конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет, есть нормальный рабочий процесс и здоровая конкуренция в команде – играют те, кто лучше готовы на данный момент. Это позиция Новикова, мы ее полностью поддерживаем. Игрок и сам понимает, что его потенциал пока в полной мере не раскрыт и что необходимо приложить все усилия, чтобы найти пути, как выправить эту ситуацию.

Ну а ультиматум со стороны главного тренера – это вообще чистой воды выдумка. В клубе сейчас такие варианты невозможны. Каким бы негативным ни был результат того же еврокубкового матча, никто в подобном формате ни с кем не общался. Обсуждаем, анализируем, но всегда корректно», – сказал Белкин.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Филипп Максимилиан Новиков Кирилл
Комментарии (2)
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FanatSerj
1600947505
очевидно же сразу было, что утка. Вообще Филиппа ещё Хохлов слил из состава, т.к последний явно не особо старается, ну или его сильно переоценили и он просто не может играть так как от него ждут. А Новиков как раз его вернул и дал ещё один шанс. Всё время говорят что он должен был стать лидером команды, но он там и в пятерку не войдет по значимости своей игры в команде. Шунин, Скопинцев, Шиманьски, Комличенко, Паршивлюк, сейчас ещё и Лесовой тут нет в этом списке Филиппа. Да даже от ушедшего Панченко и то толку было больше, хоть он что можно и не можно не забивал, но он хоть каждый матч бился на поле и никогда не был равнодушен.
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