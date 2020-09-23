Гендиректор «Динамо» – о конфликте Филиппа с Новиковым: «Чистой воды выдумка»

Генеральный директор «Динамо» Юрий Белкин прокомментировал информацию о том, что у главного тренера команды Кирилла Новикова конфликт с нападающим Максимилианом Филиппом.

О конфликте сегодня написал Metaratings.

По информации источника, Новиков попросил руководство «Динамо» избавиться от немца.

«Несмотря на то, что в информационном пространстве мы привыкли уже практически ко всему, сегодняшний вброс про якобы имеющий место конфликт и тем более какие-то ультиматумы от тренера в адрес руководства, мягко говоря, удивил.

Конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет, есть нормальный рабочий процесс и здоровая конкуренция в команде – играют те, кто лучше готовы на данный момент. Это позиция Новикова, мы ее полностью поддерживаем. Игрок и сам понимает, что его потенциал пока в полной мере не раскрыт и что необходимо приложить все усилия, чтобы найти пути, как выправить эту ситуацию.

Ну а ультиматум со стороны главного тренера – это вообще чистой воды выдумка. В клубе сейчас такие варианты невозможны. Каким бы негативным ни был результат того же еврокубкового матча, никто в подобном формате ни с кем не общался. Обсуждаем, анализируем, но всегда корректно», – сказал Белкин.