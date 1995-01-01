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    Metaratings: Новиков обвинил Филиппа в поражении «Динамо» в ЛЕ и попросил руководство избавиться от него

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает форварда команды Максимилиана Филиппа виновным в поражении москвичей в матче с тбилисским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы, пишет Metaratings.

    По информации источника, Новиков попросил руководство «Динамо» избавиться от немца. Рассматривается вариант с арендой или обменом на полузащитника «Штутгарта» Эрика Томми с доплатой со стороны немецкого клуба.

    В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московский клуб на выезде уступил тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:01
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1709

      FENIX-SL 6 минут назад

      "с доплатой со стороны немецкого клуба"
      ахахахах

      0
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      Рейтинг: +326

      vsolon 10 минут назад

      да там пол команды пешеходы....во главе с новиковым

      0
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      Рейтинг: +8370

      paracetamol 12 минут назад

      Сам дурак - обычно так говорят. Мог бы и заменить!

      0
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      Рейтинг: +1560

      FRZZ 12 минут назад

      Однозначно нужно убрать такого тренера.

      2
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      Рейтинг: +191

      111Hunter111 15 минут назад

      Свою профнепригодность тренера, перевел на игрока.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +227

      ц 18 минут назад

      Новиков, стыд и позор тебе, у кого ещё оставались сомнения в профпригодности этого "тренера", исчезли. Новиков, уходи!!!

      3
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      Рейтинг: +200

      NotFound 32 минуты назад

      Тренеру должно быть стыдно обвинять конкретного игрока в поражении команды. Если он действительно не доволен игроком, то можно было бы это решить внутри клуба.

      6
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      Рейтинг: +1703

      Бомбардиръ 52 минуты назад

      Я слышал, что руководство команды решило убрать этого тренера после поражения в ЛЕ. Что тренер нашёл своего козла отпущения? Типа как утопающий хватается за соломинку?

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