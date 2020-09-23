Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: Новиков обвинил Филиппа в поражении «Динамо» в ЛЕ и попросил руководство избавиться от него

Metaratings: Новиков обвинил Филиппа в поражении «Динамо» в ЛЕ и попросил руководство избавиться от него

23 сентября 2020, 17:01
28

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает форварда команды Максимилиана Филиппа виновным в поражении москвичей в матче с тбилисским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы, пишет Metaratings.

По информации источника, Новиков попросил руководство «Динамо» избавиться от немца. Рассматривается вариант с арендой или обменом на полузащитника «Штутгарта» Эрика Томми с доплатой со стороны немецкого клуба.

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московский клуб на выезде уступил тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Филипп Максимилиан
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NotFound
1600871789
Тренеру должно быть стыдно обвинять конкретного игрока в поражении команды. Если он действительно не доволен игроком, то можно было бы это решить внутри клуба.
Ответить
ц
1600872639
Новиков, стыд и позор тебе, у кого ещё оставались сомнения в профпригодности этого "тренера", исчезли. Новиков, уходи!!!
Ответить
111Hunter111
1600872790
Свою профнепригодность тренера, перевел на игрока.
Ответить
zigbert
1600875749
Проще всего всю вину за поражение свалить на одного игрока. Такие высказывания не делают чести главному тренеру.
Ответить
Бухбух
1600876300
Состав и тактику на игру выбирает тренер. Так что спрос только с Новикова.
Ответить
MaxRnD
1600876697
Зачем избавляться-то, ведь умеет симулировать в штрафной очень художественно, не хуже Дзюбы
Ответить
alex1951
1600879143
А все корона - вирус проклятый! Из-за него ,окаянного , все ограничивается одной игрой......вот и получается ,что проигравшей команде 1ю игру ,нет шансов отыграться ,а фактор чужого поля никто не отменял....уж 1-2 Динамо дома отыграло бы .... а то,что Новиков про Филипка глаголет ,сие тоже надо делить на 2......ибо проигрывает команда ,а не отдельно там тренер или игрок ..
Ответить
JTherry
1600883427
что могло произойти в команде, что тренер высказывает недоверие игроку прилюдно? самому дорогому (по цене) игроку... в игре с грузинами играл не один Филипп, вся команда под руководством тренера накосячила...
Ответить
SaveAS
1600885808
На поле было 11 игроков, а виноват немец, может нужно Новикова выгнать, за то что его тактика провалилась и команду не настроил на игру. Самое последнее дело тренеру валить все на игрока (тренер сам определяет состав на игру)
Ответить
ц
1600887129
Новиков, будь мужиком, уйди сам не позорься.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
2
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+