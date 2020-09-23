Metaratings: Новиков обвинил Филиппа в поражении «Динамо» в ЛЕ и попросил руководство избавиться от него

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает форварда команды Максимилиана Филиппа виновным в поражении москвичей в матче с тбилисским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы, пишет Metaratings.

По информации источника, Новиков попросил руководство «Динамо» избавиться от немца. Рассматривается вариант с арендой или обменом на полузащитника «Штутгарта» Эрика Томми с доплатой со стороны немецкого клуба.

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московский клуб на выезде уступил тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.