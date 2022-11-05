- 5 ноября 2022
- 00:07 В финал Кубка Грузии вышел дубль тбилисского «Локомотива» из четвертого дивизиона 1
- 10 марта 2022
- 20:44 «Химки» собираются оспорить решение КДК не присуждать «Локомотиву» техническое поражение 3
- 18 марта 2021
- 19:25 Футболист «Чертаново», избивший игрока юношеского «Локомотива», дисквалифицирован на шесть месяцев 5
- 14 февраля 2021
- 16:45 Товарищеский матч. «Локомотив» разгромно проиграл грузинскому «Локомотиву» 16
- 14:37 Фото Берковский, Черный, Эдер – в основе «Локомотива» на игру с грузинским «Локомотивом» 2
- 8 февраля 2021
- 20:50 Товарищеский матч. «Ростов» благодаря дублю Полоза разгромил тбилисский «Локомотив»
- 1 февраля 2021
- 14:52 Локомотив» сыграет с «Краснодаром» и «Ростовом» на втором зимнем сборе
- 25 сентября 2020
- 19:40 Экс-агент Абрамов: «Игроки «Локомотива» Тб получают в десять раз меньше, чем футболисты ФНЛ» 7
- 23 сентября 2020
- 17:01 Metaratings: Новиков обвинил Филиппа в поражении «Динамо» в ЛЕ и попросил руководство избавиться от него 32
- 22 сентября 2020
- 00:27 Ордец: «Поражение от тбилисского «Локомотива» – самое позорное в моей карьере» 4
- 18 сентября 2020
- 22:22 Новиков: «Сделаю все от меня зависящее, чтобы скорее вернуть всем фанатам позитив. Руководство делает акцент на необходимости исправить ситуацию» 16
- 15:36 Автор победного гола в ворота «Динамо» Гавашелишвили в прошлом году вылечился от рака 5
- 11:59 Sport24: Бердыев, Бувач и Парфенов – три кандидата на пост главного тренера «Динамо» 12
- 11:12 Точилин: «Позорное поражение «Динамо»? Говоря такие слова, можно оскорбить «Локомотив» 14
- 00:23 Новиков – о вылете из ЛЕ от тбилисского «Локомотива»: «Недооценки не было. Безобразно сыграли в обороне, поэтому проиграли» 11
- 17 сентября 2020
- 23:43 Российские клубы проиграли грузинским два из трех противостояний в еврокубках 4
- 22:28 Геркус – о «Динамо»: «Увольнять за такое надо сразу. Вылетели от полулюбительской команды» 26
- 21:55 Лига Европы. «Динамо» вылетело от тбилисского «Локомотива» 246
- 19:41 Фото Фомин, Комличенко и Филипп – в стартовом составе «Динамо» на матч с тбилисским «Локомотивом» 11
- 11:44 Новиков – о газоне на стадионе в Тбилиси: «Давно не видел поля такого низкого качества» 5
- 31 августа 2020
- 17:41 Степашин: «Динамо» сыграет не просто матч Лиги Европы, это матч Россия — Грузия» 20