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  • Точилин: «Позорное поражение «Динамо»? Говоря такие слова, можно оскорбить «Локомотив»

Точилин: «Позорное поражение «Динамо»? Говоря такие слова, можно оскорбить «Локомотив»

18 сентября 2020, 11:12
13

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин назвал причины поражения московского клуба в матче квалификации Лиги Европы с грузинским «Локомотивом»:

«Локомотив» Тбилиси больше хотел победить, нежели «Динамо», если судить по настрою, самоотдаче. Они реализовали свои моменты.

Позорное поражение? Говоря такие слова, можно оскорбить выигравшую команду. «Локомотив» старался и перед этим обыграл одного из лидеров российского чемпионата. Просто «Динамо» получило очередной опыт, который должен быть проанализирован», – сказал Точилин в интервью Metaratings.

Источник: Metaratings
Лига Европы Динамо Локомотив Точилин Александр
Комментарии (13)
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Axe111
1600418195
Позор динамо,причем тут грузинский клуб?? Они победили вообще на легке ПРИЗЕРА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ....УРОВЕНЬ
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Garrincha58
1600418267
Точила иди точи себе мозги, а не нам
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AZ
1600419201
Точилин защищая динамо в этос случае, напоминает адвоката евремова - пашаева. Такой же идиот... "Россия проиграла Сан Марино? Говоря такие слова можно оскорбить Сан-Марино!"
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FanatSerj
1600419720
Не сильно удивило поражение Динамо, если в своем чемпионате оно не может обыграть УФУ, Ротор или проигрывает от Арсенала, то почему бы не влететь от грузинского супер мотивированного клуба, они там радовались как финал ЛЧ вышли. Ну да Динамо Зенит обыграло, так тут как раз можно провести параллели, Зенит был в Москве как Динамо в Грузии на расслабоне, а Динамо наоборот бились за мяч не жалея ни себя ни соперника. Тут вопрос надо более глобальный задать, нахрена наши обеспеченные команды ломятся в ЛЕ, чтобы потом его же сразу слить и вообще его воспринимать как побочный турнир где можно и булки расслабить ? Пусть тогда отдают свои места командам кому этот турнир интересен, для которых это "деньги" и возможность засветить футболистов на продажу. А все из за того что "подсос" денег увеличат, когда команда в ЛЕ попала, но вот играть уже в нём не обязательно, это пусть у тренера голова болит, игрокам это не нужно. По части это оборотная медаль "лимита", зачем нашему паспортисту жопу рвать у него и так всё отлично и с ЗП и с умеренными напрягами, этим же быстро и легионеры заражаются, зачем им перенапрягаться если больше половина команды это не делает. А любой грузин из команды Локо, мечтает хоть куда то попасть где ЗП будут платить, для него это вопрос выживания, а не выбора мотивировал меня сегодня тренер и я буду в этом матче биться или ну его как нибудь потом.
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Ганнибал Лектор
1600424364
Просто новый опыт? Так жидко обосрацца - это новый опыт? Это даже не Осер, не Кошице и не Сент Галлен. Даже не Зюльте Варегем. Это полупрофессиональная грузинская команда, Карл
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maior-60
1600424971
Бред полнейший! Вот что сказал Гаджиев: "Футболисты московского "Динамо" в квалификационном матче Лиги Европы с грузинским "Локомотивом" показали самую слабую игру за многие годы, заявил РИА Новости бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев. "Я думаю, что это была самая слабая игра "Динамо", которую я когда-либо видел, - сказал Гаджиев. - Сейчас мы многое можем говорить, но я не знаю, с чем это связано. Я считаю, что футболисты не имеют права так играть. Факторов действительно много, но никакие факторы не должны мешать футболистам играть хотя бы на уровне 90% своих возможностей. Ничто не должно мешать, понимаете? И разговоры, которые слышишь порой об отсутствии концентрации... Вы же профессиональные футболисты, вы для чего выходите на поле? Для того чтобы сыграть на пределе своих сил. И если, допустим, этого не позволяет уровень мастерства, то критика ограничена. Но в тех ситуациях, когда мимо тебя бежит игрок, а ты за этим наблюдаешь... Когда ты делаешь элементарные ошибки в выборе позиции, когда ты играешь на порядок хуже, чем в некоторых недавних играх... Конечно, это недопустимо. Бывает, когда, условно говоря, грязь льется на команду, отдавшую все силы, сыгравшую хороший матч, но проигравшую. Тогда это непонятно. А здесь понятно возмущение, это нормальное, правильное возмущение. Нельзя так играть". Ни убавить, ни прибавить.
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порт
1600429428
А руководство динамо будет вчерашнего судью просить проверить на полиграфе?
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kitsuchi
1600432715
Позор и точка
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Волька
1600436108
динамо зто уровень ФНЛ
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Бестолковый
1600444130
За последние 10 лет лучшим российским клубом по играм в еврокубках был Бердыевский Ростов. Который удачно уничтожили, потому-что москвичам не нужен в РПЛ клуб который систематично отбирает очки в чемпионате и места в еврокубках. Результат все видят сами. А что до Динамо, так на его месте мог оказаться каждый. У российских команд давно проблемы с мотивацией в еврокубках. На Тбилиси мог споткнуться любой, даже ленивый Зенит. Наверное все еще помнят проблемы Зенита с минским Динамо.
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