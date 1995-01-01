Точилин: «Позорное поражение «Динамо»? Говоря такие слова, можно оскорбить «Локомотив»

Не сильно удивило поражение Динамо, если в своем чемпионате оно не может обыграть УФУ, Ротор или проигрывает от Арсенала, то почему бы не влететь от грузинского супер мотивированного клуба, они там радовались как финал ЛЧ вышли.
Ну да Динамо Зенит обыграло, так тут как раз можно провести параллели, Зенит был в Москве как Динамо в Грузии на расслабоне, а Динамо наоборот бились за мяч не жалея ни себя ни соперника.
Тут вопрос надо более глобальный задать, нахрена наши обеспеченные команды ломятся в ЛЕ, чтобы потом его же сразу слить и вообще его воспринимать как побочный турнир где можно и булки расслабить ?
Пусть тогда отдают свои места командам кому этот турнир интересен, для которых это "деньги" и возможность засветить футболистов на продажу.
А все из за того что "подсос" денег увеличат, когда команда в ЛЕ попала, но вот играть уже в нём не обязательно, это пусть у тренера голова болит, игрокам это не нужно.
По части это оборотная медаль "лимита", зачем нашему паспортисту жопу рвать у него и так всё отлично и с ЗП и с умеренными напрягами, этим же быстро и легионеры заражаются, зачем им перенапрягаться если больше половина команды это не делает.
А любой грузин из команды Локо, мечтает хоть куда то попасть где ЗП будут платить, для него это вопрос выживания, а не выбора мотивировал меня сегодня тренер и я буду в этом матче биться или ну его как нибудь потом.
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин назвал причины поражения московского клуба в матче квалификации Лиги Европы с грузинским «Локомотивом»:
«Локомотив» Тбилиси больше хотел победить, нежели «Динамо», если судить по настрою, самоотдаче. Они реализовали свои моменты.
Позорное поражение? Говоря такие слова, можно оскорбить выигравшую команду. «Локомотив» старался и перед этим обыграл одного из лидеров российского чемпионата. Просто «Динамо» получило очередной опыт, который должен быть проанализирован», – сказал Точилин в интервью Metaratings.
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