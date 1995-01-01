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    Точилин: «Позорное поражение «Динамо»? Говоря такие слова, можно оскорбить «Локомотив»

    Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин назвал причины поражения московского клуба в матче квалификации Лиги Европы с грузинским «Локомотивом»:

    «Локомотив» Тбилиси больше хотел победить, нежели «Динамо», если судить по настрою, самоотдаче. Они реализовали свои моменты.

    Позорное поражение? Говоря такие слова, можно оскорбить выигравшую команду. «Локомотив» старался и перед этим обыграл одного из лидеров российского чемпионата. Просто «Динамо» получило очередной опыт, который должен быть проанализирован», – сказал Точилин в интервью Metaratings.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6439

      FanatSerj 1 час назад

      Не сильно удивило поражение Динамо, если в своем чемпионате оно не может обыграть УФУ, Ротор или проигрывает от Арсенала, то почему бы не влететь от грузинского супер мотивированного клуба, они там радовались как финал ЛЧ вышли.
      Ну да Динамо Зенит обыграло, так тут как раз можно провести параллели, Зенит был в Москве как Динамо в Грузии на расслабоне, а Динамо наоборот бились за мяч не жалея ни себя ни соперника.
      Тут вопрос надо более глобальный задать, нахрена наши обеспеченные команды ломятся в ЛЕ, чтобы потом его же сразу слить и вообще его воспринимать как побочный турнир где можно и булки расслабить ?
      Пусть тогда отдают свои места командам кому этот турнир интересен, для которых это "деньги" и возможность засветить футболистов на продажу.
      А все из за того что "подсос" денег увеличат, когда команда в ЛЕ попала, но вот играть уже в нём не обязательно, это пусть у тренера голова болит, игрокам это не нужно.
      По части это оборотная медаль "лимита", зачем нашему паспортисту жопу рвать у него и так всё отлично и с ЗП и с умеренными напрягами, этим же быстро и легионеры заражаются, зачем им перенапрягаться если больше половина команды это не делает.
      А любой грузин из команды Локо, мечтает хоть куда то попасть где ЗП будут платить, для него это вопрос выживания, а не выбора мотивировал меня сегодня тренер и я буду в этом матче биться или ну его как нибудь потом.

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      Рейтинг: +1748

      Чермындыр > FanatSerj 14 минут назад

      Тут уже вопрос не лимита, а чрезмерно раздутых зарплатных ведомостей, в том числе и легов, типа Нжи, Филиппа и т.д. РПЛ уже давно стала для них местом, где можно тупо заработать деньги. Вот и выходит, что ни наши, ни забугорные булки не рвут. У них теплые места, солидные контракты. Выиграли, проиграли - какая разница, если денежка капает?
      А насчет команд, которым надо засветить футболистов на продажу? Так это у нас пожалуй только ЦСКА по такому пути движется, остальные тупо доят госбюджет, кто через госкорпорации, кто через бюджет субьектов.
      Чему удивляться, когда основная идея 85% населения - напилить бабла и свалить в теплые страны

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      Рейтинг: +1779

      AZ 1 час назад

      Точилин защищая динамо в этос случае, напоминает адвоката евремова - пашаева. Такой же идиот...
      "Россия проиграла Сан Марино? Говоря такие слова можно оскорбить Сан-Марино!"

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      Рейтинг: +11451

      Garrincha58 1 час назад

      Точила иди точи себе мозги, а не нам

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      Рейтинг: +2612

      Axe111 1 час назад

      Позор динамо,причем тут грузинский клуб?? Они победили вообще на легке ПРИЗЕРА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ....УРОВЕНЬ

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      Рейтинг: +1870

      _Marqella_ > Axe111 1 час назад

      какого призёра????...не позорься хоть...))

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      Рейтинг: +4086

      KPCCSPB 2 часа назад

      Это не опыт, а пища для размышления тем, кто собрал этот весь состав за такие деньги, и дал такие зп.

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