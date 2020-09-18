Точилин: «Позорное поражение «Динамо»? Говоря такие слова, можно оскорбить «Локомотив»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин назвал причины поражения московского клуба в матче квалификации Лиги Европы с грузинским «Локомотивом»:

«Локомотив» Тбилиси больше хотел победить, нежели «Динамо», если судить по настрою, самоотдаче. Они реализовали свои моменты.

Позорное поражение? Говоря такие слова, можно оскорбить выигравшую команду. «Локомотив» старался и перед этим обыграл одного из лидеров российского чемпионата. Просто «Динамо» получило очередной опыт, который должен быть проанализирован», – сказал Точилин в интервью Metaratings.