«Чемпионат»: «Динамо» начало поиск нового тренера на замену Новикову

Московское «Динамо» в скором времени может сменить главного тренера.

По информации «Чемпионата», клуб уже приступил к поиску замены для Кирилла Новикова.

Сегодня «Динамо» вылетело из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».

В четырех из семи стартовых туров РПЛ москвичи теряли очки.

Новиков возглавляет команду с октября 2019 года.

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