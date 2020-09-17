«Чемпионат»: «Динамо» начало поиск нового тренера на замену Новикову

И сколько ещё ждать? Опять Хохловых - Новиковых, просто вредительство какое-то.
Московское «Динамо» в скором времени может сменить главного тренера.
По информации «Чемпионата», клуб уже приступил к поиску замены для Кирилла Новикова.
- Сегодня «Динамо» вылетело из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».
- В четырех из семи стартовых туров РПЛ москвичи теряли очки.
- Новиков возглавляет команду с октября 2019 года.
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