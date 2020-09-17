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    «Чемпионат»: «Динамо» начало поиск нового тренера на замену Новикову

    Московское «Динамо» в скором времени может сменить главного тренера.

    По информации «Чемпионата», клуб уже приступил к поиску замены для Кирилла Новикова.

    • Сегодня «Динамо» вылетело из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».
    • В четырех из семи стартовых туров РПЛ москвичи теряли очки.
    • Новиков возглавляет команду с октября 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.09.2020 23:07
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +209

      ц 36 секунд назад

      И сколько ещё ждать? Опять Хохловых - Новиковых, просто вредительство какое-то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3377

      AtticusFinch 10 минут назад

      Гунько Шалимов Кононов Юран Аленичев Арсен Венгер -выбирай не хочу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4611

      maior-60 1 час назад

      Юран свободен.

      2
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      ...
      Рейтинг: +10823

      derrik2000 > maior-60 1 час назад

      Не.
      Юрана не нужно трогать.
      А то он из них "человеков", как из "Химок", сделает и тогда Динамо будет точно на чемпионство будет претендовать.
      Лучше Гунько.
      По "рекомендации" Федуна. ))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2811

      +50/-50 1 час назад

      Да хоть кого ставь, своя тренерская школа потеряна. а варяги не спасут.
      Какая помойка, такие и черви.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41710

      portero 1 час назад

      Эээ надо было получить этот пролет???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8406

      BRO_football 1 час назад

      Сейчас полетят слухи про то, кто же будет новым главным тренером Динамо. Откроют на Трансфермаркете список свободных тренеров и начнут с самых известных: Сёмин, Бердыев, Рахимов, Шалимов, Черевченко, Парфёнов, Тихонов, может даже Черышев.
      Тех, кто случайно ткнёт пальцем и угадает, назовут хорошими инсайдерами.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18215

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну вот и Киша на выход!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8250

      paracetamol 1 час назад

      Тех, кто искать будет, тоже надо поганой метлой гнать, а то такого найдут...!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10823

      derrik2000 1 час назад

      Гунько скоро из Химок "освободится". ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8250

      paracetamol > derrik2000 1 час назад

      А еще Шалимов свободен, и у Кононова у прие.балтов дела не задались...

      1
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      Рейтинг: +10823

      derrik2000 > paracetamol 1 час назад

      Вот видишь, сколько "кандидатов" набралось!
      А ещё можно "спасителя" Гаджи Муслимыча из "Махачкалы" дёрнуть: чегой-то он там засиделся в президентах клуба.
      В свои 74 года пусть тряхнёт стариной! ))

      0
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      Рейтинг: +1865

      _Marqella_ > paracetamol 1 час назад

      Что значит не задались,Рига Кононова на первом месте идёт...так то...

      0
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      Рейтинг: +10823

      derrik2000 > _Marqella_ 1 час назад

      Кононов, как писали, ВРЕМЕННО покинул "Ригу".
      Насколько "временно" и причины какие - неизвестно.

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      Рейтинг: +1865

      _Marqella_ > derrik2000 47 минут назад

      По семейным обстоятельствам было сказано...

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      Рейтинг: +10823

      derrik2000 > _Marqella_ 43 минуты назад

      Так эта округлая фраза всё ещё больше вносит неопределённости.
      Потому и написал, что причина "временного покидания" клуба неизвестна.
      Иногда, ведь, нет ничего постояннее, чем временное. )

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