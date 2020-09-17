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  • Лига Европы. «Динамо» вылетело от тбилисского «Локомотива»

Лига Европы. «Динамо» вылетело от тбилисского «Локомотива»

17 сентября 2020, 21:55
232

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московское «Динамо» на выезде уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, после перерыва голы забивали форварды грузинской команды Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили, незадолго до финального свистка один мяч отыграл Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

Поскольку в этом сезоне отборочные этапы ЛЕ состоят из одной игры, «Динамо» вылетело из турнира.

Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

Локомотив (Тбилиси, Грузия) – Динамо (Москва, Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сихарулидзе, 54; 2:0 – Гавашелишвили, 76; 2:1 – Комличенко (с пенальти), 89.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Локомотив Динамо
Комментарии (232)
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ArReal
1600369209
Кто нибудь объясните этим дебилам из Спартака и Динамо, что нам нужны еврокубковые очки!!!То Спартак каждый год сливал эту Лигу Европы в 1 круге Легии, Сент-Галлену, Аеку - теперь эти уроды из Динамо взялись за дело! Плюнуть бы в рожу тренеру Динамо за такую игру!!!Специально сливали - Шунин два раза перед собой отбивал простейшие удары!За дураков держат болельщиков своих!
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slavа0508
1600369374
Вот он уровень нашего футбола,,,,просто писец нет слов,,,
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_Marqella_
1600369438
Жиденько сходило под себя Динамо...печально...))
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JI e x a
1600369613
Ребят, давайте адекватно смотреть на вещи, на сегодняшний день уровень нашего футбола-это максимум три команды в Европе, при чём на ЛЧ кое-как со скрипом тянет только Зенит, ещё 2 команды ЛЕ, всем, кто ниже третьего места, в Европе в принципе делать нечего, даже в квалификации, не говоря уже про групповой этап. Сейчас наше третье место будет играть с ПАОКом, я уверен, будет игра в одни ворота, и Краснодар в очередной раз будет барахтаться в группе ЛЕ, вымучивая каждую игру. И это третья команда нашего чемпионата. Это всё, что нужно знать про наш чемпионат.
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sochi-2013
1600369681
Первый раз я за отмену лимит. Только надо набирать грузин и армян. Платить им по 20-25 т. $ в год + премиальные, и они за эти деньги будут полностью выкладываться на поле! Один хрен- своих воспитанников единицы, а болеют за клубы.
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knikos
1600370088
Игра началась , а у меня возникло чувство , что я на заводском стадионе и играют команда литейного цеха против команды отдела снабжения . Горячие снабженцы бей-бегут , а литейщики - здоровья много , а ума ...палата ... N°6
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vitvik
1600370235
Достойно сражались, приобрели бесценный международный опыт...
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Челнинец
1600371306
а потом 20 летние российские парни которые за сезон сыграли 3 матча нормально, просят бешеные контракты, вот оно лицо Российского футбола, сегодня все показало, что это большая проблема в РПЛ!
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ААМ
1600373445
Костоломы, лишившись права играть в кость, показали себя дворовой командой Новикову пора на выход.
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zigbert
1600373571
Первый блин получился комом. Сочувствую болельщикам Динамо.
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