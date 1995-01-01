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    Лига Европы. «Динамо» вылетело от тбилисского «Локомотива»

    В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московское «Динамо» на выезде уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

    Первый тайм завершился нулевой ничьей, после перерыва голы забивали форварды грузинской команды Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили, незадолго до финального свистка один мяч отыграл Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

    Поскольку в этом сезоне отборочные этапы ЛЕ состоят из одной игры, «Динамо» вылетело из турнира.

    Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

    Локомотив (Тбилиси, Грузия) – Динамо (Москва, Россия) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сихарулидзе, 54; 2:0 – Гавашелишвили, 76; 2:1 – Комличенко (с пенальти), 89.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии153
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1658

      Бриг 12 секунд назад

      Вообще-то - это такой уровень нашего футбола. А что вы хотели?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4685

      knikos 5 минут назад

      Интересно , а что скажет по этому поводу начальник транспортного цеха ....ээээ ... тренер Динамо ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +930

      Спартак гуно знают все > knikos 3 минуты назад

      Недобздели.
      А как известно, лучше перебздеть, чем недобздеть!
      =)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4685

      knikos > Спартак гуно знают все 1 минуту назад

      Я бы сказал так , в соцсоревновательном плане - они недоперебздели !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4685

      knikos > knikos 20 секунд назад

      ...или перенедобздели ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      Бриг 7 минут назад

      Нормальный результат. Наши (москвичи) боролись как могли. Проиграли с минимальным счетом. Спасибо!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +930

      Спартак гуно знают все > Бриг 4 минуты назад

      =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
      Лучший комментарий.
      +1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +207

      ц 9 минут назад

      И долго Новиков нас мучать будет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4685

      knikos > ц 4 минуты назад

      Пока необходимые очки садиста в "Игре престолов "не наберёт ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13746

      slavutiq70 9 минут назад

      Надеемся завтра на Краснодар,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      Бриг > slavutiq70 6 минут назад

      Краснодар никогда не выигрывает решающих матчей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12855

      vladimir-7 9 минут назад

      Обидно, но что делать, так всё, вроде, в РПЛ неплохо складывалось у
      Динамо и были надежды, но не учли соперника. Кроме Динамо, урок
      для всех участников ЕК. Шунин два мяча подарил грузинам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +930

      Спартак гуно знают все > vladimir-7 10 минут назад

      А 2009 не был уроком?
      =)))
      Значит, всех болел в психушку.
      =)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      кошмарик 10 минут назад

      мляяя... позор позоров!! Лев Яшин в гробу перевернулся..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1215

      Tsigan 12 минут назад

      Грузины знают толк в футболе. Им бы динамовские деньги, реально неплохая футбольная сила была бы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4685

      knikos > Tsigan 2 минуты назад

      Им бы динамовские деньги - точно так же дурака валять начали бы ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2099

      Челнинец 12 минут назад

      а потом 20 летние российские парни которые за сезон сыграли 3 матча нормально, просят бешеные контракты, вот оно лицо Российского футбола, сегодня все показало, что это большая проблема в РПЛ!

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      Рейтинг: +2285

      nemolod 13 минут назад

      Не удивлен поражением-грузинские команды во все времена всегда на своем поле выступали особенно сильно - даже в советское время киевское Динамо и московский Спартак часто в гостях теряли очки! А нынешний проигрыш-это уровень нашего футбола!

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