Лига Европы. «Динамо» вылетело от тбилисского «Локомотива»

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы московское «Динамо» на выезде уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, после перерыва голы забивали форварды грузинской команды Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили, незадолго до финального свистка один мяч отыграл Николай Комличенко, реализовавший пенальти.

Поскольку в этом сезоне отборочные этапы ЛЕ состоят из одной игры, «Динамо» вылетело из турнира.

Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

Локомотив (Тбилиси, Грузия) – Динамо (Москва, Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сихарулидзе, 54; 2:0 – Гавашелишвили, 76; 2:1 – Комличенко (с пенальти), 89.

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