Губерниев сказал, когда «Спартак» уволит Карседо

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».
«Пока полное впечатление о Карседо не сложилось. Он пытается ставить атакующий футбол, но команда пока далеко до идеала. Посмотрим, что будет дальше. Я всe равно не очень в него верю и думаю, что от него избавятся, когда пойдут первые неудачи. Хотя и сейчас особых успехов нет», – сказал Губерниев.
- Карседо возглавил «Спартак» в начале текущего года.
- По итогам 22 туров РПЛ в активе москвичей 38 очков, что позволяет им занимать шестую строчку.
- Свой следующий матч красно-белые проведут дома против «Локомотива».
Источник: «Матч ТВ»