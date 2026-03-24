Губерниев сказал, когда «Спартак» уволит Карседо

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«Пока полное впечатление о Карседо не сложилось. Он пытается ставить атакующий футбол, но команда пока далеко до идеала. Посмотрим, что будет дальше. Я всe равно не очень в него верю и думаю, что от него избавятся, когда пойдут первые неудачи. Хотя и сейчас особых успехов нет», – сказал Губерниев.