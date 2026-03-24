Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев сказал, когда «Спартак» уволит Карседо

24 марта, 05:15
12

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера «Спартака».

«Пока полное впечатление о Карседо не сложилось. Он пытается ставить атакующий футбол, но команда пока далеко до идеала. Посмотрим, что будет дальше. Я всe равно не очень в него верю и думаю, что от него избавятся, когда пойдут первые неудачи. Хотя и сейчас особых успехов нет», – сказал Губерниев.

  • Карседо возглавил «Спартак» в начале текущего года.
  • По итогам 22 туров РПЛ в активе москвичей 38 очков, что позволяет им занимать шестую строчку.
  • Свой следующий матч красно-белые проведут дома против «Локомотива».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774326604
Недавно проснулся и уже стыдно за спартак!
Ответить
ScarlettOgusania
1774328140
полное впечатление у губера сложится, когда бом.жей драть начнёт Спартак, как сидоровых коз...)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774331009
Летом уволят. Зуб даю Номэдкин! Гыгыгы
Ответить
...уефан
1774334507
...он сказал! А кто его козлину спрашивал?...
Ответить
SLADE2019
1774335472
Карседо уволят, если он выдаст какую нибудь серию из поражений. А по другому зачем его увольнять? Игроков он не набирал, играет теми, что в наследство досталось. Если будет брать хотя бы свои очки, будет на месте. Другой вопрос - а потом как? С этим составом, вернее без его укрепления по всем позициям, чего то путного мы от спартачей не увидим.
Ответить
zigbert
1774335910
Что будет с Карседо,тебя уже не касается.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 