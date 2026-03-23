Аршавин определил лучшего нападающего в истории РПЛ: «Играл просто великолепно»

Андрей Аршавин назвал форварда, которого он считает лучшим в истории российской Премьер-лиги.
«Кордоба? Я был бы рад играть с таким нападающим. Это один из лучших форвардов за всю историю РПЛ.
Он бежит, он мощен, он разворачивает людей, технически оснащен, умеет играть головой. Глобально, кроме характера, ничего не записать ему в негатив.
Но Вагнер Лав всe равно на первом месте. Он играл просто великолепно», – сказал Аршавин.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Матч ТВ»