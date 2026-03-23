Аршавин определил лучшего нападающего в истории РПЛ: «Играл просто великолепно»

Андрей Аршавин назвал форварда, которого он считает лучшим в истории российской Премьер-лиги.

«Кордоба? Я был бы рад играть с таким нападающим. Это один из лучших форвардов за всю историю РПЛ.

Он бежит, он мощен, он разворачивает людей, технически оснащен, умеет играть головой. Глобально, кроме характера, ничего не записать ему в негатив.

Но Вагнер Лав всe равно на первом месте. Он играл просто великолепно», – сказал Аршавин.