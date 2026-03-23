«РЖД» увеличил финансирование «Локомотива»

23 марта, 18:52
6

«Локомотив» получил от ОАО «РЖД» 5,08 млрд рублей по спонсорскому контракту в 2025 году.

Годом ранее РЖД перечислили «Локомотиву» 4,7 млрд рублей.

Выручка «Локомотива» за 2025 год составила 7,43 млрд рублей. Клуб получил 5,98 млрд по спонсорским соглашениям, а в отчетности указано, что 85% этой суммы обеспечил контракт с РЖД.

Доход от продажи билетов за год вырос на 147 млн рублей и достиг 382,2 млн. Продажа атрибутики принесла «Локомотиву» 134,1 млн рублей.

Клуб также зафиксировал чистый убыток в размере 859,4 млн рублей. В 2024 году убыток «Локомотива» составил 798,5 млн.

  • В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в РПЛ.
  • В этом сезоне команда идет третьей после 22 туров и набрала 44 очка.
  • Пост генерального директора «Локо» занимает Борис Ротенберг-младший.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
1774283669
ОАО «РЖД» зафиксировало чистый убыток по РСБУ в размере 4,207 млрд рублей за январь-сентябрь 2025 года---- Но Локомотив для них любимый ребенок.Для него денег даже убыточному РЖД не жалко. Гы гы
rash1959
1774283770
А билеты подорожали на 30-40%
Цугундeр
1774284190
)) Долгожданный платный курительный тамбур открыли?
Свинолёт
1774284480
Ждём подорожание билетов. )))))
qawzsexdr
1774292024
Ржд самая убыточная компания, по официальной статистике. При этом огромная экономия на обслуживании инфраструктуры и зарплатах сотрудников.
