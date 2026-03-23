«РЖД» увеличил финансирование «Локомотива»

«Локомотив» получил от ОАО «РЖД» 5,08 млрд рублей по спонсорскому контракту в 2025 году.
Годом ранее РЖД перечислили «Локомотиву» 4,7 млрд рублей.
Выручка «Локомотива» за 2025 год составила 7,43 млрд рублей. Клуб получил 5,98 млрд по спонсорским соглашениям, а в отчетности указано, что 85% этой суммы обеспечил контракт с РЖД.
Доход от продажи билетов за год вырос на 147 млн рублей и достиг 382,2 млн. Продажа атрибутики принесла «Локомотиву» 134,1 млн рублей.
Клуб также зафиксировал чистый убыток в размере 859,4 млн рублей. В 2024 году убыток «Локомотива» составил 798,5 млн.
- В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в РПЛ.
- В этом сезоне команда идет третьей после 22 туров и набрала 44 очка.
- Пост генерального директора «Локо» занимает Борис Ротенберг-младший.
Источник: «РБ Спорт»