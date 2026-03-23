«РЖД» увеличил финансирование «Локомотива»

«Локомотив» получил от ОАО «РЖД» 5,08 млрд рублей по спонсорскому контракту в 2025 году.

Годом ранее РЖД перечислили «Локомотиву» 4,7 млрд рублей.

Выручка «Локомотива» за 2025 год составила 7,43 млрд рублей. Клуб получил 5,98 млрд по спонсорским соглашениям, а в отчетности указано, что 85% этой суммы обеспечил контракт с РЖД.

Доход от продажи билетов за год вырос на 147 млн рублей и достиг 382,2 млн. Продажа атрибутики принесла «Локомотиву» 134,1 млн рублей.

Клуб также зафиксировал чистый убыток в размере 859,4 млн рублей. В 2024 году убыток «Локомотива» составил 798,5 млн.