Аршавин проанализировал игру Дурана в составе «Зенита»

24 марта, 00:21
3

Андрей Аршавин высказался о непопадании нападающего Джона Дурана в стартовый состав «Зенита».

– Вас не удивляет, что приезжает такой футболист, как Дуран, которого мы считали проверенным качеством, и сидит?

– Я думаю, что качества у него меньше не стало. Но я вспоминаю себя. Я приезжаю в аренду из «Арсенала» в «Зенит». «Зенит» идет с отрывом в восемь очков, я думаю, что должен тоже сейчас залетать в состав.

Я играю одну игру или даже выхожу на замену, получаю травму и потом завоевываю место в составе на оставшиеся шесть игр, когда чемпионство уже разыграно.

Дуран в «Фенербахче», по-моему, мало играл. Из тонуса на самом деле вылетел. В Англии он назабивал, его покупают за большие деньги в Саудовскую Аравию. Он думает: «Я играл в Англии. Что там Россия? Уж точно как-нибудь пойдет».

Но так не бывает. И он именно по-игровому не влился в команду. Даже сейчас, когда играли с «Махачкалой», как только Соболев вышел, сразу какое-то пошло обстукивание, какие-то маленькие комбинации, игра завязалась.

Дурану как будто всегда в борьбу дают. В качестве техники, физики, атлетизма сомнений нет. Он хороший игрок, пару раз перевел с левой. Но игрового тонуса нет.

– А с чего он его наберет?

– Вы советуете Сергею Богдановичу [Семаку] выпускать Дурана, чтобы он набирал тонус, а Соболева в хорошей форме он не будет использовать?

Да еще и неизвестно, наберет ли Дуран. Даже если доберет, уже он уедет. Я думаю, что все не так плохо, как вы думаете о Дуране.

Что, у него нет самолюбия? Что, он не хочет здесь себя проявить? Я уверен, что он хочет себя проявить и поехать на чемпионат мира.

  • Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды на полгода из «Аль-Насра».
  • В январе 2025 года саудовский клуб купил форварда у «Астон Виллы» за 77 млн евро.
  • В нынешнем сезоне Дуран провел за «Зенит» шесть матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.

алдан2014
1774312805
Дуран не так уж и плох
Бумбраш
1774325626
Где там галка? Визжала галка что топ игрок.3 ляма выкинули,просто выкинули,лярды в море утопили..молодцы!
FWSPM
1774341183
с дураном предсказуемо обделались вся надежда на сашку
