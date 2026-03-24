Аршавин: «Жду, когда Талалаев пойдет ко дну»

24 марта, 00:57
11

Андрей Аршавин, рассуждая о претендентах на финиш в топ-3 РПЛ, признался, что недооценил «Балтику» Андрея Талалаева.

– Если мы говорим про борьбу за третье место, то здесь «Локомотив» – фаворит?

– Выглядит, что да, но «Балтика»… Я, честно, все жду, когда Андрей Викторович пойдет ко дну, но он… «Балтика» здорово играет.

Ну и ЦСКА, может, преодолеет кризис, тоже ввяжется в борьбу. «Спартак» в принципе еще может.

  • «Балтика» набрала 42 очка в 22 турах чемпионата России.
  • Калининградцы идут на четвертом месте в таблице, отставая от топ-3 на два балла.
  • Их следующий соперник – «Динамо Мх» (5 апреля).
  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда игроки ЦСКА должны были исполнить аут.

Еще по теме:
Аршавин проанализировал игру Дурана в составе «Зенита»
Аршавин определил лучшего нападающего в истории РПЛ: «Играл просто великолепно» 1
Аршавин – о скандальном пенальти «Зенита»: «Мы смеялись с болельщиками» 2
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Балтика Аршавин Андрей Талалаев Андрей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1774307610
В этом сезоне очевидно его звездный час. Летом команду растащат. На этом сказке конец. Хотя возможно из гаспрема наберут))
Ответить
Чилим.
1774323946
Ждунок.Зависть-один из самых больших пороков.
Ответить
Император 1
1774330253
Надеюсь, не пойдёт
Ответить
СПОРТ 21 века
1774332270
И не дождётся. Балтика — проект вдолгую. Это же очевидно. Они показали свои яйца ещё в сезоне с Игнашевичем, но тогда несправедливо вылетели. Сейчас сделали выводы и идут там, где идут. В этом сезоне калининградский клуб уже так не убивают. И как только перестали это делать, они сразу полезли наверх. С другой стороны, без так называемой крыши это было бы невозможно сделать. Но крыша у Балтики есть, и она достаточно влиятельная. Хотя надо отдать должное, Аршавин сказал, что действительно думает. Не каждому бы хватило смелости озвучить то, что теплится на душе...
Ответить
Правдоруб100
1774334983
Что говорить, "Балтика" хороший клуб, хорошая игра, но вот тренер у них подленький...
Ответить
Главные новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
