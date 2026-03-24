Аршавин: «Жду, когда Талалаев пойдет ко дну»

Андрей Аршавин, рассуждая о претендентах на финиш в топ-3 РПЛ, признался, что недооценил «Балтику» Андрея Талалаева.
– Если мы говорим про борьбу за третье место, то здесь «Локомотив» – фаворит?
– Выглядит, что да, но «Балтика»… Я, честно, все жду, когда Андрей Викторович пойдет ко дну, но он… «Балтика» здорово играет.
Ну и ЦСКА, может, преодолеет кризис, тоже ввяжется в борьбу. «Спартак» в принципе еще может.
- «Балтика» набрала 42 очка в 22 турах чемпионата России.
- Калининградцы идут на четвертом месте в таблице, отставая от топ-3 на два балла.
- Их следующий соперник – «Динамо Мх» (5 апреля).
- Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
- Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда игроки ЦСКА должны были исполнить аут.
Источник: «Это футбол, брат!»