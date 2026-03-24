Аршавин: «Жду, когда Талалаев пойдет ко дну»

Андрей Аршавин, рассуждая о претендентах на финиш в топ-3 РПЛ, признался, что недооценил «Балтику» Андрея Талалаева.

– Если мы говорим про борьбу за третье место, то здесь «Локомотив» – фаворит?

– Выглядит, что да, но «Балтика»… Я, честно, все жду, когда Андрей Викторович пойдет ко дну, но он… «Балтика» здорово играет.

Ну и ЦСКА, может, преодолеет кризис, тоже ввяжется в борьбу. «Спартак» в принципе еще может.