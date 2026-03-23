  • Игроки «Спартака» выступали за отстранение Соболева от команды

Игроки «Спартака» выступали за отстранение Соболева от команды

23 марта, 17:24
7

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович вспомнил, как отстранял от команды Александра Соболева весной 2024 года.

  • Босниец не взял игрока на проигранный финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (0:1).
  • «Футбол смотришь дома на диване», – сказал тогда Слишкович Соболеву.
  • «Финал вместе на диване посмотрим», – съязвил нападающий после поражения «Спартака».

«Это было два года назад, и Соболев до сих пор об этом думает? Ему лучше концентрироваться на своей работе, пока сейчас хорошо идeт. Наконец начал забивать. Решение не брать его в Калининград принял я. Если бы меня спросили сейчас или через сто лет – я сделал бы так же. Иначе я бы не мог назвать себя тренером.

Тогда было собрание, и мои помощники спрашивали игроков, и они поддержали мое решение. Они сказали свое мнение. Если бы они хотели его вернуть, они бы сделали это. По логике Соболева, все они – паразиты?» – сказал Слишкович на ютуб-канале «Спартак Шоу».

Соболев выложил видео после попадания в «Клуб 100» 1
Прыгунья в воду оценила нырок Соболева с «Динамо»: «Задатки замечательные» 11
Реакция Ещенко на комичный нырок Соболева с «Динамо»
Источник: телеграм-канал «Дай ударить»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Слишкович Владимир
Комментарии (7)
САДЫЧОК
1774277197
Соболев паразит в маске!
Цугундeр
1774277394
"Hе секpет, что дpузья не pастут в огоpоде Hе пpодашь и не купишь дpузей. И поэтому я "вдоль ночной доpоги" С патефоном волшебным в тележке своей. Под гpустное pычание, Под бодpое молчание, Под дpужеское хрюканье Рождается вот так.. Большой секpет для маленькой Для маленькой такой компании, Для скpомной такой компании Огpомный такой спартак!"
Strig
1774277487
а сейчас пришло время соболевых...мир изменился и доброта и справедливость может ещё на последних местах если не совсем исчезли... как мамонты..
anatolich72
1774279129
Соболев крыса и в Питере скоро это поймут.
spartance
1774280233
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
