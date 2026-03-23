Игроки «Спартака» выступали за отстранение Соболева от команды

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович вспомнил, как отстранял от команды Александра Соболева весной 2024 года.

Босниец не взял игрока на проигранный финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (0:1).

«Футбол смотришь дома на диване», – сказал тогда Слишкович Соболеву.

«Финал вместе на диване посмотрим», – съязвил нападающий после поражения «Спартака».

«Это было два года назад, и Соболев до сих пор об этом думает? Ему лучше концентрироваться на своей работе, пока сейчас хорошо идeт. Наконец начал забивать. Решение не брать его в Калининград принял я. Если бы меня спросили сейчас или через сто лет – я сделал бы так же. Иначе я бы не мог назвать себя тренером.

Тогда было собрание, и мои помощники спрашивали игроков, и они поддержали мое решение. Они сказали свое мнение. Если бы они хотели его вернуть, они бы сделали это. По логике Соболева, все они – паразиты?» – сказал Слишкович на ютуб-канале «Спартак Шоу».