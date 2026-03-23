Тренер «Оренбурга» объяснил, как команда планирует спасаться

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дал комментарий после поражения от «Спартака» (0:2) в 22-м туре чемпионата России.

– «Оренбург» в зоне вылета. Как спасаться?

– Понимаю всю ситуацию, игроки понимают, руководство понимает. Может что‑то не получаться, но самоотдача должна быть.

Если будем играть на максимум, будем набирать очки. Нужно смотреть на себя, самим набирать очки, а не на конкурентов. Мы все понимаем, благодарим болельщиков. Сделаем все, что в наших силах, и даже чуть больше.