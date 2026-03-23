  • Тренер «Оренбурга» объяснил, как команда планирует спасаться

Тренер «Оренбурга» объяснил, как команда планирует спасаться

23 марта, 17:17

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дал комментарий после поражения от «Спартака» (0:2) в 22-м туре чемпионата России.

– «Оренбург» в зоне вылета. Как спасаться?

– Понимаю всю ситуацию, игроки понимают, руководство понимает. Может что‑то не получаться, но самоотдача должна быть.

Если будем играть на максимум, будем набирать очки. Нужно смотреть на себя, самим набирать очки, а не на конкурентов. Мы все понимаем, благодарим болельщиков. Сделаем все, что в наших силах, и даже чуть больше.

  • Ахметзянов принял «Оренбург» по ходу сезона.
  • Команда отстает от зоны переходных матчей на два очка.
  • В следующем туре «Оренбург» сыграет на выезде с «Динамо» (4 апреля).

Еще по теме:
«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком» 3
Экс-судья РПЛ оценил эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» 2
Реакция Червиченко на попадание мяча в руку Маркиньосу в игре с «Оренбургом» 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ахметзянов Ильдар
