Тренер «Оренбурга» объяснил, как команда планирует спасаться

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов дал комментарий после поражения от «Спартака» (0:2) в 22-м туре чемпионата России.
– «Оренбург» в зоне вылета. Как спасаться?
– Понимаю всю ситуацию, игроки понимают, руководство понимает. Может что‑то не получаться, но самоотдача должна быть.
Если будем играть на максимум, будем набирать очки. Нужно смотреть на себя, самим набирать очки, а не на конкурентов. Мы все понимаем, благодарим болельщиков. Сделаем все, что в наших силах, и даже чуть больше.
- Ахметзянов принял «Оренбург» по ходу сезона.
- Команда отстает от зоны переходных матчей на два очка.
- В следующем туре «Оренбург» сыграет на выезде с «Динамо» (4 апреля).
Источник: «Матч ТВ»