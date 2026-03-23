Губерниев определил, когда Соболева вернут в сборную России

Дмитрий Губерниев заявил, что нападающего «Зенита» Александра Соболева должны вызвать на официальные матчи сборной России.

По словам Губерниева, сейчас Соболев начал регулярно забивать, потому что получает доверие в клубе. Комментатор также отметил, что форвард выходит на свой пик.

«Соболев – молодец, он отличный нападающий. Все просто – ему доверяют, а он забивает. Можно сказать, что сейчас он выходит на свой пик. Невызов в сборную России? Думаю, в официальных матчах без него никуда, его обязательно вызовут», – сказал Дмитрий Губерниев.