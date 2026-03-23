Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Если будет нужно, сделаю то же самое»: Талалаев – о скандальной выходке в матче с ЦСКА

«Если будет нужно, сделаю то же самое»: Талалаев – о скандальной выходке в матче с ЦСКА

23 марта, 21:43
12

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поступке в матче с ЦСКА (1:0).

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– А не думаете, что если бы просто катнули на несколько метров, то резонанс был бы совсем не таким?

– Не вижу смысла об этом рассуждать. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА. Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, – и Энрике Кармо полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.

О какой провокации тут шла речь и за что меня именно в этом контексте наказали, понять не могу. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией. Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчеркиваю, отделяю от футболистов команды. В разгар всей ситуации успел пообщаться с Гайичем, Акинфеевым и Мойзесом, объяснить им природу своего поступка. Думаю, они меня поняли. В то время как представители штаба пытались что-то объяснить нам, хотя мы не просили от них никаких разъяснений.

– Хотел бы уточнить – за что именно извиняетесь? За то, что выбили мяч? За жест?

– Только за жест. Если в следующем матче, после того как у меня будет право находиться на скамейке, выбить мяч снова будет нужно для команды, для достижения победы, – сделаю то же самое.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1774291557
Чисто на бис .
Ответить
anatolich72
1774292297
Да просто дебил! Лишать лицензии таких идиотов надо!
Ответить
biber.ru
1774292371
Нет ничего, что позволяло бы надеяться на то, что что-то изменится.
Ответить
Фердя
1774293343
Походу перепутал футбол с боксом, однозначно идиот!
Ответить
Alexander.saf
1774295002
Больной человек, и место ему в психушке.
Ответить
R_a_i_n
1774295172
Упертый дурак.
Ответить
СПОРТ 21 века
1774299161
Объективно, взвешенно и по факту. Добавить, в общем, нечего. Важно, что признал, и важно, что сказал, что в другом матче поступил бы точно также. Кажется, простые слова, но в них кроется сила убеждений, где видится чётко выбранный путь к успеху...
Ответить
Cleaner
1774299311
Быдлятина.(((
Ответить
boris63
1774309769
Этому человеку в шестой палате надо футболом заниматься а не у бровки поля стоять и караулить мячи.
Ответить
SLADE2019
1774338912
Я думал, что он чудак, а он м...к. Бить тебя некому, Талалайка, ох некому. Но вот какая штука может быть, раз и найдется такой человечек. Допрыгаешься.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 