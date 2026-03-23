«Если будет нужно, сделаю то же самое»: Талалаев – о скандальной выходке в матче с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о своем поступке в матче с ЦСКА (1:0).

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.

«Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.

В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– А не думаете, что если бы просто катнули на несколько метров, то резонанс был бы совсем не таким?

– Не вижу смысла об этом рассуждать. Могу только сказать, что случившееся точно не было провокацией. Ею было бы, если бы я ударил мячом в футболиста ЦСКА. Я же даже не в одно касание мяч выбил! Первым принял, вторым подбросил, третьим ударил и успел повернуться к нему спиной. У него было время подумать, что делать, – и Энрике Кармо полетел на меня, в то время как стоявший недалеко Обляков побежал за рядом лежащим мячом.

О какой провокации тут шла речь и за что меня именно в этом контексте наказали, понять не могу. Считаю, что три игры были бы правильной дисквалификацией. Но принимаю то, что есть, и приношу извинения всем болельщикам, всем, кому небезразличен футбол. Всем, кроме тренерского штаба ЦСКА, поведение которого, подчеркиваю, отделяю от футболистов команды. В разгар всей ситуации успел пообщаться с Гайичем, Акинфеевым и Мойзесом, объяснить им природу своего поступка. Думаю, они меня поняли. В то время как представители штаба пытались что-то объяснить нам, хотя мы не просили от них никаких разъяснений.

– Хотел бы уточнить – за что именно извиняетесь? За то, что выбили мяч? За жест?

– Только за жест. Если в следующем матче, после того как у меня будет право находиться на скамейке, выбить мяч снова будет нужно для команды, для достижения победы, – сделаю то же самое.