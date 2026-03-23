Мали сыграет с Россией без сильнейших футболистов

Сборная Мали приедет на товарищеский матч со сборной России не в сильнейшем составе.

«Самый дорогой игрок Мали пропустит игру с Россией. Нене в Санкт-Петербург не приедет.

У Доржелеса незначительные боли, из-за которых он останется в расположении «Фенербахче». Цена Нене – 18 миллионов евро.

Три других главных звезды Мали – Ив Биссума из «Тоттенхэма», Эл Билал из «Бешикташа» и Думбия из «Аль-Иттихада» – тоже на травмах», – написал источник.