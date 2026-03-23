Мали сыграет с Россией без сильнейших футболистов

Сборная Мали приедет на товарищеский матч со сборной России не в сильнейшем составе.
«Самый дорогой игрок Мали пропустит игру с Россией. Нене в Санкт-Петербург не приедет.
У Доржелеса незначительные боли, из-за которых он останется в расположении «Фенербахче». Цена Нене – 18 миллионов евро.
Три других главных звезды Мали – Ив Биссума из «Тоттенхэма», Эл Билал из «Бешикташа» и Думбия из «Аль-Иттихада» – тоже на травмах», – написал источник.
- Россия сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали – 31 марта в Санкт-Петербурге.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»