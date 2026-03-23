Мали сыграет с Россией без сильнейших футболистов

23 марта, 19:54
41

Сборная Мали приедет на товарищеский матч со сборной России не в сильнейшем составе.

«Самый дорогой игрок Мали пропустит игру с Россией. Нене в Санкт-Петербург не приедет.

У Доржелеса незначительные боли, из-за которых он останется в расположении «Фенербахче». Цена Нене – 18 миллионов евро.

Три других главных звезды Мали – Ив Биссума из «Тоттенхэма», Эл Билал из «Бешикташа» и Думбия из «Аль-Иттихада» – тоже на травмах», – написал источник.

  • Россия сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, с Мали – 31 марта в Санкт-Петербурге.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Мали Россия
Комментарии (41)
guron88
1774289839
Я так и знал!
Ответить
U+1F596
1774290149
Даже Мали пренебрегают с Россией.Ну для окончания с этой историей, Гондурас пригласите.Чтобы он третьим составом приехал.
Ответить
Desma
1774290814
Будут очередные папуасы, которых обуй, накорми, будь с ними поласковей, и ещё денег дай.......
Ответить
Айболид
1774290948
Предлагаю "валереной бригаде" выйти на матч вдатыми + перекуры у углового флажка каждые 15 мин. . Ну чисто в знак уважения .
Ответить
mutabor0992
1774291619
Ну вот опять НА**(обманули)!И на ***(зачем) такие матчи нужны?Что деньги девать некуда?
Ответить
vick-north-west
1774292983
короче, вместо Мали приедет Южный Сомали, никто и не заметит, главное - НАШИ сыграют!
Ответить
NewLife
1774294022
Будет логично сделать небольшие изменения также в составе нашей сборной: нападение усилить Карпиным, а защиту Ловчевым)
Ответить
Cleaner
1774299388
Ну и послать Мали куда подальше!!!...(((
Ответить
BRO_football
1774300334
Да и Россия как бы тоже не самым сильным составом играть собирается. Опять будут эксперименты Карпина и наигрывание новых игроков.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774509581
По результатам последних лет сборных,Валеру могут признать лучшим тренером мира
Ответить
