Аршавин шокирован Соболевым: «Не знаю, что с ним произошло»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил форму форварда команды Александра Соболева.
– В межсезонье вы очень жестко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?
– Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово.
Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, меньше терять мяч, как мне кажется. С «Динамо» он пару невынужденных ошибок совершил, а так действует четко. Поэтому и выглядит точно сильнее и более органично, чем Дуран.
– А как же история про то, что он хромает как-то?
– Я думаю, что его бег не изменился, но это позволяет ему забивать.
- В этом сезоне Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
- Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
- У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.
