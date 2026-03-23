Аршавин шокирован Соболевым: «Не знаю, что с ним произошло»

23 марта, 21:14
3

Бывший зенитовец Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил форму форварда команды Александра Соболева.

– В межсезонье вы очень жестко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?

– Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово.

Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, меньше терять мяч, как мне кажется. С «Динамо» он пару невынужденных ошибок совершил, а так действует четко. Поэтому и выглядит точно сильнее и более органично, чем Дуран.

– А как же история про то, что он хромает как-то?

– Я думаю, что его бег не изменился, но это позволяет ему забивать.

  • В этом сезоне Соболев забил три мяча в трех последних матчах «Зенита» в РПЛ.
  • Всего в сезоне-2025/26 он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
  • У Соболева 14 матчей за сборную России, шесть голов.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Соболев Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1774291819
Реально стал лучше играть
Ответить
Mirak92
1774292726
По одному матчу судить) мозгов палата конечно .
Ответить
шахта Заполярная
1774296941
Запал не на долго, скоро начнет пальцы гнуть
Ответить
