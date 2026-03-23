Аршавин шокирован Соболевым: «Не знаю, что с ним произошло»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!» оценил форму форварда команды Александра Соболева.

– В межсезонье вы очень жестко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?

– Я не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово.

Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, меньше терять мяч, как мне кажется. С «Динамо» он пару невынужденных ошибок совершил, а так действует четко. Поэтому и выглядит точно сильнее и более органично, чем Дуран.

– А как же история про то, что он хромает как-то?

– Я думаю, что его бег не изменился, но это позволяет ему забивать.