РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
  • Мостовой вновь превознес себя: «Слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, зовите меня»

Мостовой вновь превознес себя: «Слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, зовите меня»

23 марта, 21:22
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание пенальти в пользу «Зенита» неправильным.

  • «Зенит» победил «Динамо Мх» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.
  • 11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.
  • Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

«А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты. А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют.

Два дня назад я был у Мажича в ВАР-центре и спросил его: «Как можно назначать такие пенальти?».

Кстати, пенальти в матче «Балтики» в ворота «Сочи» тоже ужас – его тоже не было. Я им сказал: «Хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений – зовите Мостового».

Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием. Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней.

Когда Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль – это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести.

Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше.

Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно», – сказал Александр Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой назвал лучшего форварда РПЛ последних лет 13
Мостовой написал стих в честь 1000-й шайбы Овечкина в НХЛ 3
Мостовой назвал игрока РПЛ, который принес бы пару трофеев «Спартаку» 23
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (2)
Мини Трамп какой то.Тот тоже любит себя превознести.
Главные новости
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
Все новости
