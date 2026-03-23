Мостовой вновь превознес себя: «Слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, зовите меня»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал признание пенальти в пользу «Зенита» неправильным.

«Зенит» победил «Динамо Мх» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Джон Дуран, реализовав пенальти.

11-метровый был назначен за нарушение на игроке «Зенита» Данииле Кондакове после подсказки ВАР.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За ВАР был ответственен Евгений Буланов.

«А чего тут удивляться? Мажич тоже следит за тем, что говорят великие футболисты. А я это написал в первую секунду, и все это прекрасно видели. И сейчас повторяют.

Два дня назад я был у Мажича в ВАР-центре и спросил его: «Как можно назначать такие пенальти?».

Кстати, пенальти в матче «Балтики» в ворота «Сочи» тоже ужас – его тоже не было. Я им сказал: «Хотите убрать 90 процентов неправильных, нефутбольных решений – зовите Мостового».

Хорошо, что признают ошибки. Жалко, что с опозданием. Мостовой это сказал в первую секунду, а люди начинают это понимать через пять-шесть дней.

Когда Мостовой сказал, что Гильермо Абаскаль – это человек с автобусной остановки, это люди поняли только через два года. И я могу еще полсотни таких примеров привести.

Могу только повторить: слушайте людей, которые играли в футбол на высочайшем уровне, и тогда такого будет меньше.

Но у нас, к сожалению, так не могут. Никому не выгодно», – сказал Александр Мостовой.