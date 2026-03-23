«Краснодар» хочет отомстить «Зениту»

Никита Кривцов, полузащитник «Краснодара», заявил, что команда хочет взять реванш у «Зенита» за прошлогоднее поражение в Санкт-Петербурге.

Матч 24-го тура Мир РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«У нас присутствует мотивация на каждый матч независимо от того, кто в соперниках. В прошлом году мы проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге, в этом же хочется отомстить за то поражение. Хотим показать, что тот результат – случайность, и сейчас мы сильнее», – сказал Кривцов.