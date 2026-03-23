«Краснодар» хочет отомстить «Зениту»

23 марта, 21:54
21

Никита Кривцов, полузащитник «Краснодара», заявил, что команда хочет взять реванш у «Зенита» за прошлогоднее поражение в Санкт-Петербурге.

Матч 24-го тура Мир РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

«У нас присутствует мотивация на каждый матч независимо от того, кто в соперниках. В прошлом году мы проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге, в этом же хочется отомстить за то поражение. Хотим показать, что тот результат – случайность, и сейчас мы сильнее», – сказал Кривцов.

  • В сезоне-2024/25 «Краснодар» проиграл «Зениту» на выезде со счетом 1:4, но по итогам чемпионата завоевал золотые медали.
  • После 22 туров «Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ с 49 очками.
  • «Зенит» идет вторым с 48 очками.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кривцов Никита
VVM1964
1774292534
В очередь !!!)...
Max-Min-vkontakte
1774292914
не, ну а что, вполне уместное желание) дело за малым..)
FWSPM
1774294330
Сейчас вы действительно сильнее но это не значит что сможете победить)) свистуны будут из трусов выпрыгивать что бы вытянуть помойку
АЛЕКС 58
1774329367
Неужели Озон заплатит судьям больше чем Газпром?
