«Краснодар» хочет отомстить «Зениту»

Никита Кривцов, полузащитник «Краснодара», заявил, что команда хочет взять реванш у «Зенита» за прошлогоднее поражение в Санкт-Петербурге.
Матч 24-го тура Мир РПЛ пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.
«У нас присутствует мотивация на каждый матч независимо от того, кто в соперниках. В прошлом году мы проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге, в этом же хочется отомстить за то поражение. Хотим показать, что тот результат – случайность, и сейчас мы сильнее», – сказал Кривцов.
- В сезоне-2024/25 «Краснодар» проиграл «Зениту» на выезде со счетом 1:4, но по итогам чемпионата завоевал золотые медали.
- После 22 туров «Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ с 49 очками.
- «Зенит» идет вторым с 48 очками.
