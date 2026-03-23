Капитан «Зенита» Дуглас Сантос сделал важное заявление

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос выступил с обращением. Он заявил, что клуб пережил трудный период и возвращается в свой прайм.
«Люди привыкли к лидерству «Зенита» после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей. Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше.
Нам надо продолжать работать над поддержанием физической и психологической формы и добиваться хороших результатов», – сказал Дуглас Сантос.
- «Зенит» в 22-м туре РПЛ обыграл со счетом 3:1 «Динамо».
- Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 48 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
- В следующем матче сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдет 4 апреля.
Источник: «Чемпионат»