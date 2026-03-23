Капитан «Зенита» Дуглас Сантос сделал важное заявление

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос выступил с обращением. Он заявил, что клуб пережил трудный период и возвращается в свой прайм.

«Люди привыкли к лидерству «Зенита» после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей. Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше.

Нам надо продолжать работать над поддержанием физической и психологической формы и добиваться хороших результатов», – сказал Дуглас Сантос.