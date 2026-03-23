Капитан «Зенита» Дуглас Сантос сделал важное заявление

23 марта, 15:56
15

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос выступил с обращением. Он заявил, что клуб пережил трудный период и возвращается в свой прайм.

«Люди привыкли к лидерству «Зенита» после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей. Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше.

Нам надо продолжать работать над поддержанием физической и психологической формы и добиваться хороших результатов», – сказал Дуглас Сантос.

  • «Зенит» в 22-м туре РПЛ обыграл со счетом 3:1 «Динамо».
  • Петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 48 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
  • В следующем матче сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдет 4 апреля.

Еще по теме:
Прыгунья в воду оценила нырок Соболева с «Динамо»: «Задатки замечательные» 5
«Нет картошки, драки на заправках»: сотрудник «Зенита» раскрыл, что британские СМИ пишут про Россию 2
Луис Энрике оценил шансы «Зенита» на чемпионство
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Desma
1774271830
Дай бог. Давно пора играть в футбол, а не перекатывать вату с места на место.
Ответить
Дубина
1774273608
ХАХАХАХА)))) клоун
Ответить
Skull_Boy
1774274292
Т.е. без помощи судей вы абсолютно полные НУЛИ
Ответить
FWSPM
1774278661
весь ваш прайм на мажиче держится
Ответить
Юбиляр
1774281710
Обрядившись в соболиные меха и подбоченившись после первой же победы без особой помощи судей, глашатай провозгласил, что команда достигла дна и теперь будет всплывать ! Гыгыгы. Ну-ну - иногда дно то бывает ложным, вы посильнее оттолкнитесь, а мы посмотрим в каком направлении будет движение ! Гыгыгы.
Ответить
Бумбраш
1774283718
Россиянин на русском языке выступал???
Ответить
U+1F596
1774290522
Зенит гордость бразильского футбола.
Ответить
Главные новости
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
7
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Глушенков назвал лучшего игрока сборной России в XXI веке
11:35
1
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
7
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
11
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
4
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России
Вчера, 19:15
8
Мартынович объяснил, чем матч с «Зенитом» был для него уникальным
Вчера, 18:45
14
