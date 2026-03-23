  • Талалаев вызвал Челестини «один на один», но Фабио не пришел

Талалаев вызвал Челестини «один на один», но Фабио не пришел

23 марта, 19:31
16

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что пытался встретиться с коллегой из ЦСКА Фабио Челестини после инцидента недельной давности.

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Общались ли вы с Челестини после случившегося?

– Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался.

Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

– А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?

– Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения. Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Балтика ЦСКА Талалаев Андрей Челестини Фабио
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1774288754
Это он Фабио предлагал когда убегал от него?)))
Ответить
Persona_non_Grata
1774289011
"Купил мужик виагру. Принес на работу, показал друзьям, пообсуждали. При всех позвонил девушке, договорился насчет вечера... На следующее утро приходит на работу, все бросаются к нему: - Ну, как? - Мужики, вещь! За ночь восемь раз кончил! - Ух ты! А она? - А она не пришла..." ...
Ответить
...уефан
1774289777
...вах, звэр!...
Ответить
vladik12
1774291220
Ссыкливая ты морда, Фабио.
Ответить
Бан
1774292278
Не ожидал, что Талалаев такое убожество. Звать иностранного тренера на стрелку у себя дома это уже позор, но еще и объявлять об этом во всеуслышание, бравировать этим... Иди для начала Черчесову в Грозном кинь стрелку или поведи с ним так себя в Чечне. Храбрый мышонок.
Ответить
anatolich72
1774292626
Талалаев-плинтус? Нет он ниже плинтуса, просто человек -какашка!
Ответить
Xiko
1774294138
Цирк
Ответить
СПОРТ 21 века
1774299902
Неудивительно, в Москве живут сейчас одни мажоры и бизнесмены. Они не знают, что такое кувалда и битва за свою честь...
Ответить
boris63
1774308995
Дибилам начинать надо с себя а не обвинять кого то.
Ответить
Oldtrafford83
1774330574
Ещё бы за гаражи вызвал на картах посидеть))
Ответить
