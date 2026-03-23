Талалаев вызвал Челестини «один на один», но Фабио не пришел

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что пытался встретиться с коллегой из ЦСКА Фабио Челестини после инцидента недельной давности.

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.

«Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.

В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Общались ли вы с Челестини после случившегося?

– Нет. Клубы договорились между собой о дальнейшем формате контактов, и я не звонил Челестини, не стал переводить общение в эту плоскость. Потому что еще после игры предложил ему пообщаться и пять-семь минут ждал его там, около автобусов, где обычно (на «Ростех-Арене») после матчей стоят представители футбольных клубов и где нет камер. Но никого не дождался.

Кстати, могу сказать, что в этом чемпионате у меня уже было такое общение с одним главным тренером, чью фамилию называть не буду. Мы расставили все точки над i, продолжаем общаться без всяких проблем, оставаться коллегами и друзьями. Считаю, что мужчины должны отвечать за свои поступки и слова, просто общаясь без лишних глаз один на один.

– А после КДК общения с Челестини не было? И допускаете ли, что еще выпьете по бокалу итальянского вина и зароете топор войны?

– Я попросил точный перевод тех слов, которые кричали в наш адрес его помощники и он сам. Транскрипция дала немножко не те результаты, которые допускали бы такие взаимоотношения. Поэтому свободное время буду тратить на общение с другими людьми.