Дивеев вступился за партнера Дурана

Игорь Дивеев высказался об игре нападающего «Зенита» Джона Дурана.
Защитник «Зенита» отметил, что колумбиец пока адаптируется к чемпионату России и набирает форму.
«Дуран – очень сильный, квалифицированный футболист. Не просто так «Аль-Наср» отдал за него 77 млн евро. Он же в «Астон Вилле» еще играл – это тоже не просто так. Сейчас Дуран набирает форму, адаптируется к чемпионату.
Это очень сильный нападающий. Мы видели, как он вышел в матче со «Спартаком» – это был совсем другой футболист, нежели в других играх. Очень цепкий, сильный в единоборствах, в борьбе за мяч», – сказал Игорь Дивеев.
- Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды на полгода из «Аль-Насра».
- В январе 2025 года саудовский клуб купил форварда у «Астон Виллы» за 77 млн евро.
- В нынешнем сезоне Дуран провел за «Зенит» шесть матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»