Дивеев вступился за партнера Дурана

23 марта, 18:11
4

Игорь Дивеев высказался об игре нападающего «Зенита» Джона Дурана.

Защитник «Зенита» отметил, что колумбиец пока адаптируется к чемпионату России и набирает форму.

«Дуран – очень сильный, квалифицированный футболист. Не просто так «Аль-Наср» отдал за него 77 млн евро. Он же в «Астон Вилле» еще играл – это тоже не просто так. Сейчас Дуран набирает форму, адаптируется к чемпионату.

Это очень сильный нападающий. Мы видели, как он вышел в матче со «Спартаком» – это был совсем другой футболист, нежели в других играх. Очень цепкий, сильный в единоборствах, в борьбе за мяч», – сказал Игорь Дивеев.

  • Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды на полгода из «Аль-Насра».
  • В январе 2025 года саудовский клуб купил форварда у «Астон Виллы» за 77 млн евро.
  • В нынешнем сезоне Дуран провел за «Зенит» шесть матчей и забил два гола. Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь Дуран Джон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1774280177
Да там издалека видно, что Дуран отличный игрок, но он пока не понимает партнеров по команде, не вписывается в командную игру.
Ответить
spartance
1774280210
Ответить
Бумбраш
1774284054
Сейчас в мае адаптируется, аренда закончится и домой поедет ..3ляма в карман положил и на зинку положил...ляпота,а дивеев пусть дальше мозгом пердит
Ответить
Бывалый1488
1774288657
Дивей теперь будет постоянно подлизывать своему клубу и игрокам?)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
