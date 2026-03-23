Дивеев вступился за партнера Дурана

Игорь Дивеев высказался об игре нападающего «Зенита» Джона Дурана.

Защитник «Зенита» отметил, что колумбиец пока адаптируется к чемпионату России и набирает форму.

«Дуран – очень сильный, квалифицированный футболист. Не просто так «Аль-Наср» отдал за него 77 млн евро. Он же в «Астон Вилле» еще играл – это тоже не просто так. Сейчас Дуран набирает форму, адаптируется к чемпионату.

Это очень сильный нападающий. Мы видели, как он вышел в матче со «Спартаком» – это был совсем другой футболист, нежели в других играх. Очень цепкий, сильный в единоборствах, в борьбе за мяч», – сказал Игорь Дивеев.