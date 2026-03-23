Мостовой назвал лучшего форварда РПЛ последних лет

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Джон Кордоба – самый сильный нападающий в РПЛ не только на сегодняшний день. Он и в прошлом сезоне был лучшим форвардом, и в позапрошлом претендовал на эту роль. Кордоба – один из лучших футболистов в нашем футболе. И он это подтверждает в каждом сезоне.

Будь Кордоба в другой команде, то он и там бы проявлял себя так же хорошо, и клуб боролся бы за чемпионство», – сказал Мостовой.