Мостовой назвал лучшего форварда РПЛ последних лет

23 марта, 17:40
15

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Джон Кордоба – самый сильный нападающий в РПЛ не только на сегодняшний день. Он и в прошлом сезоне был лучшим форвардом, и в позапрошлом претендовал на эту роль. Кордоба – один из лучших футболистов в нашем футболе. И он это подтверждает в каждом сезоне.

Будь Кордоба в другой команде, то он и там бы проявлял себя так же хорошо, и клуб боролся бы за чемпионство», – сказал Мостовой.

  • Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года.
  • Он провел за клуб 139 матчей и забил 70 голов.
  • На эти выходных форвард сделал покер в ворота «Пари НН».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Комментарии (15)
Max-Min-vkontakte
1774277407
сказал - как обрезал)
spartance
1774280218
Император 1
1774280537
Чушь не неси
vick-north-west
1774295056
Причём не спартаковский коста-риканец... А говорят, спартаковские шоры...
