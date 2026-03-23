Тренер «Динамо» выложил видео с падениями игроков «Зенита»: «Еще есть дух игры!»

Роман Шаронов, тренер «Динамо», опубликовал видео эпизодов с падениями игроков «Зенита» в матче РПЛ.

«Динамо» 22 марта проиграло «Зениту» со счетом 1:3.

Шаронов выложил в своем телеграм-канале нарезку моментов, в которых футболисты петербургского клуба оказывались на газоне, а арбитр Сергей Иванов фиксировал нарушения в их пользу.

В ролике показали эпизоды с участием Александра Соболева, Джон Джона и Нино, а также момент, в котором судья усмотрел фол в центре поля против Луиса Энрике.

«Футбол – игра,

где можно выиграть….,

где можно проиграть….,

но еще есть дух игры!!!» – написал Шаронов.