  • Тренер «Динамо» выложил видео с падениями игроков «Зенита»: «Еще есть дух игры!»

Тренер «Динамо» выложил видео с падениями игроков «Зенита»: «Еще есть дух игры!»

23 марта, 20:53

23 марта, 20:53
12

Роман Шаронов, тренер «Динамо», опубликовал видео эпизодов с падениями игроков «Зенита» в матче РПЛ.

«Динамо» 22 марта проиграло «Зениту» со счетом 1:3.

Шаронов выложил в своем телеграм-канале нарезку моментов, в которых футболисты петербургского клуба оказывались на газоне, а арбитр Сергей Иванов фиксировал нарушения в их пользу.

В ролике показали эпизоды с участием Александра Соболева, Джон Джона и Нино, а также момент, в котором судья усмотрел фол в центре поля против Луиса Энрике.

«Футбол – игра,

где можно выиграть….,

где можно проиграть….,

но еще есть дух игры!!!» – написал Шаронов.

Источник: телеграм-канал Романа Шаронова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Шаронов Роман
Комментарии (12)
Foxitkuban
1774289783
Зачем вот это тявкание в соцсетях? На поле надо доказывать. Вроде взрослые люди, а ведут себя как обиженные дети в яслях.
Айболид
1774289812
На Энрике фол 100%ный - наступ. Дж.Джона Касерес просто валил чуть ли не в каждой атаке ( ему по совокупности горчичник бы выисать ). Рома ,а что валяния своих постеснялся заливать ? От ить ..здёныш паскудный .
Desma
1774290652
Надо было свои падения выложить. Для сравнения и это было бы правильно.
Fju-2
1774291129
Чтобы играть с Динамо, нужно нырять на самое дно. Однако желаю болельщикам однажды потусить на вечеринке у Королёвой)
Дубина
1774291167
Каблуки и сарафаны цыгане после 8 марта не сняли просто(( И губки забыли от памады смыть)) ЗПРФ. Все знают(((( Чампионство любой ценой(((
NewLife
1774293675
Блохастые джоны пришлись ко двору в передвижном театре пантомимы имени боррелиоза и мантуашки.
Garrincha58
1774294207
Дурак из дураков, что ещё можно сказать
