Талалаев впервые подробно высказался о скандальной выходке в матче с ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев впервые высказался о своем поступке в матче с ЦСКА (1:0).

Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.

«Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.

В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Как вы восприняли решение КДК о четырехматчевой дисквалификации? Ожидали большего или меньшего наказания?

– Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры – два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче – и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.

Признаю очень хорошую работу Кирилла Брейдо, ответственного за прессу в ЦСКА. Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось. Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.

– Какой смысл было за 30 секунд до конца выбивать мяч на трибуну?

– Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр которые очень сильно повлияли на результаты. В Ростове я был на предыдущей «удаленке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы. Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся.