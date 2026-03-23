Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев впервые подробно высказался о скандальной выходке в матче с ЦСКА

Талалаев впервые подробно высказался о скандальной выходке в матче с ЦСКА

23 марта, 19:11
10

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев впервые высказался о своем поступке в матче с ЦСКА (1:0).

  • Главного тренера «Балтики» дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда «армейцы» должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице третье место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

– Как вы восприняли решение КДК о четырехматчевой дисквалификации? Ожидали большего или меньшего наказания?

– Это не первое и, думаю, не последнее мое общение с КДК. Ожидал, что будет три игры – два плюс один. Когда совершал поступок, понимал, что он повлечет за собой удаление. Но никак не ожидал, что мне будут приписаны какие-то провокации. Потому что моменты с затяжками игры тренерами и футболистами происходят в каждом втором матче – и при этом никто никого не бьет, не толкает и не бегает по чужим техническим зонам. Поэтому не может быть и речи о какой-либо провокации.

Признаю очень хорошую работу Кирилла Брейдо, ответственного за прессу в ЦСКА. Но провокация была только со стороны футболиста армейцев. Из-за этого все и началось. Я был готов к трем играм за жест, который показал, и он меня не красит, плюс за затяжку времени, которая нужна была, чтобы просто закончить этот матч победой, потому что ЦСКА нас поддавливал.

– Какой смысл было за 30 секунд до конца выбивать мяч на трибуну?

– Мы пропустили два гола в последних двух концовках игр которые очень сильно повлияли на результаты. В Ростове я был на предыдущей «удаленке». Если бы находился на скамейке, то сделал бы то же самое, и, думаю, мы бы спокойно довели матч до победы. Если бы наши футболисты умели дожимать такие сложные матчи, разбивать игру на мелкие отрезки, то такие меры не требовались бы. Но мы этому только учимся.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1774283876
Быдлолаев ещё почудит,поддерживайте его,шоу продолжается
Ответить
Цугундeр
1774284039
)) Кутузоу, блин. Ты ещё Кёниг сожги, стратег..))
Ответить
bashnat013
1774284988
Все по делу сказал!Честно признался!жест не видел а за отброс мяча желтая карточка ,а легионерам из ЦСКА по красной с дисквалификацией матча по три!
Ответить
kvm
1774285379
@банько признал, что @банько...
Ответить
BoevStas1
1774289434
Пи ….ец !!!сам мяч выбил на трибуны ,а виноват другой))петух!!!
Ответить
anatolich72
1774292872
Балтика симпатична, но тренер у них полный ушлепок как человек
Ответить
vick-north-west
1774294520
тренер экстра-класс, постоянно работает "на удалёнке".
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 