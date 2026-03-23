Лидер «Краснодара» Кордоба высказался об отключении интернета в России

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на проблемы с интернетом в России.
«Конечно, это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», – сказал Кордоба.
- Основная причина ограничений – меры безопасности на фоне угроз атак беспилотников, которые могут использовать мобильные сети для управления.
- Ограничения чаще всего вводятся при объявлении режима «беспилотной опасности» и носят временный характер.
- В Краснодарском крае отключения происходят регулярно.
Источник: «РБ Спорт»